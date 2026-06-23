[공식] 박보검 악플러, 벌금 200만원 유죄 판결..소속사 "앞으로도 강경 대응"(전문)

[스포츠조선 김소희 기자]배우 박보검을 향해 악성 게시물과 허위사실을 유포해 온 악플러들이 결국 법의 심판을 받았다.
소속사 더블랙레이블은 23일 공식 입장을 통해 박보검 관련 악성 게시물 작성자들에 대한 법적 대응 진행 상황을 공개하며 강경 대응 기조를 재차 강조했다.
이날 더블랙레이블은 "당사는 팬 여러분의 제보와 자체 모니터링을 통해 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 지속적으로 법적 대응을 진행해 왔다"며 그간의 대응 경과를 밝혔다.
이어 "그 결과 소속 아티스트 박보검을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포자 중 일부는 벌금 200만 원의 유죄 판결을 선고받았으며, 또 다른 가해자는 경찰 수사 결과 혐의가 인정돼 검찰에 송치됐음을 알려드린다"고 전했다.
더블랙레이블은 향후에도 선처 없는 강경 대응을 이어갈 방침이다. 소속사는 "향후 소속 아티스트를 향한 악성 루머와 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해 면밀히 주시하며 계속해서 강경한 법적 대응을 진행할 예정"이라고 강조했다.
이어 "결과를 기다려 주시는 팬 여러분께도 진행 상황과 결과를 안내해 드릴 수 있도록 노력하겠다"며 "팬 여러분의 지속적인 관심과 제보에 감사드린다"고 덧붙였다.
한편 박보검은 차기작 영화 '몽유도원도' 개봉을 앞두고 있다. '몽유도원도'는 조선시대 명화 '몽유도원도'를 둘러싸고 서로 다른 이상향을 꿈꾸게 된 형제의 이야기를 그린 작품이다. 장훈 감독이 연출을 맡았으며, 박보검은 안평대군 역으로 관객들과 만날 예정이다.
다음은 박보검 소속사 입장문 전문
안녕하세요.
더블랙레이블입니다.
당사는 팬 여러분의 제보와 자체 모니터를 통해 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 지속적으로 법적 대응을 진행해 왔습니다.
그 결과 소속 아티스트 박보검을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포자 중 일부는 벌금 200만 원의 유죄 판결을 선고받았으며, 또 다른 가해자는 경찰 수사 결과 유죄 혐의가 인정되어 검찰에 송치되었음을 알려드립니다.
더블랙레이블은 향후 소속 아티스트를 향한 악성 루머와 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해 면밀히 주시하며 계속적으로 강경한 법적 대응을 진행할 예정입니다.
또한, 결과를 기다려 주시는 팬 여러분에게도 진행 상황과 결과를 안내해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
팬 여러분의 지속적인 관심과 제보에 감사드립니다.
감사합니다.