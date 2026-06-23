김희철, 유리 연애사 폭로 "전남친들이 욕하는 거 본 적 없어" ('연애전쟁')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] JTBC 새 리얼리티 예능 '연애전쟁'에서 25년 지기 절친 유리와 김희철의 연애 폭로전이 펼쳐져 이목을 집중시킨다.

Advertisement

오늘(23일) 첫 방송되는 JTBC 새 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램.

첫 방송의 특별 외교관으로 소녀시대 유리가 출격한 가운데, 25년 찐친 유리와 김희철의 화끈한 입담이 스튜디오를 초토화시킨다. 유리의 연애사를 누구보다 잘 아는 25년 지기 김희철이 눈을 번뜩이더니 폭로전에 불을 붙인 것.

김희철은 "유리의 전 남친들이 유리를 욕 하는 거 본 적 없다"라며 찐친만 알 수 있는 연애 비하인드를 공개해 유리의 동공 지진을 불러일으킨다. 유리는 "누구 얘기하는 거야?"라며 애써 태연한 척 하지만, 김희철이 "걔, 걔 말이야"라며 의미심장한 표정으로 특정 인물을 언급하는 듯한 말을 던져 유리를 진땀 흘리게 만든다고

Advertisement

하지만 유리 역시 김희철의 역사를 꿰고 있는 절친. 이에 유리는 "나도 희철이의 연습생 시절부터 모든 것을 아는 산증인"이라며 의미심장한 표정을 짓는다. 이에 이효리는 "잘됐다! 오늘 희철이 싹 벗겨 보자"라며 유리와 합심해 김희철의 연애사 폭로를 예고해 폭소를 자아낸다.

Advertisement

그런가 하면, 유리는 17시간 일하는 트레이너 남친과 프리랜서 아나운서 여친의 사연에 "당장 헤어져", "그럴 거면 사람을 고용하세요"라며 뼈 때리는 현실 조언을 쏟아낸다. 여기에 유리는 극강의 공감 능력으로 의뢰인들의 사연에 깊이 몰입하며 맹활약을 펼친다는 후문.

이처럼 유리와 김희철의 서로를 향한 거침없는 연애폭로전과 한 치 양보 없는 티키타카 케미는 '연애전쟁' 본방송에서 확인할 수 있다.

Advertisement

JTBC '연애전쟁'은 오늘(23일) 화요일 저녁 8시 50분 JTBC에서 첫 방송된다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com