'카트라이더' 이름 그대로 돌아온다…넥슨, 개발 방향 공개

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넥슨이 '카트라이더'의 이름을 다시 꺼내 들었다.

단순한 후속작이 아닌 원작의 감성과 경험을 계승하는 새로운 '카트라이더'를 만들겠다는 의지를 공식화했다.

넥슨은 '카트라이더' IP를 활용해 개발중인 프로젝트의 정식 명칭을 원작과 동일한 '크레이지레이싱 카트라이더(이하 카트라이더)'로 확정했다고 23일 밝혔다. 이번 명칭 확정에는 원작 이용자들의 추억과 경험을 새로운 작품에서도 이어가겠다는 의미를 담았다. 넥슨은 이와 함께 공식 웹페이지를 열고 현재 개발 방향성과 진행 현황도 공개했다.

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새롭게 개발중인 '카트라이더'는 원작 특유의 주행감과 조작감, 캐주얼 레이싱의 재미를 계승하는 데 초점을 맞추고 있다. 여기에 현대적인 시스템을 도입해 보다 쾌적한 플레이 환경을 제공한다는 계획이다.

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특히 오랜 서비스 과정에서 복잡해졌던 원작의 로비 구조를 직관적으로 재설계하고 있으며, 단순 UI 개편을 넘어 게임 전반의 이용자 경험을 새롭게 정비하고 있다. 또 64비트 전환과 DirectX 11 적용 등 클라이언트 환경 현대화를 통해 안정성도 높일 예정이라고 강조했다.

넥슨은 공식 웹페이지를 통해 개발 소식지를 정기적으로 공개하며 이용자들과 지속적으로 소통할 계획이다. 개발 과정에서부터 이용자 의견을 적극적으로 반영해 완성도를 끌어올리겠다는 방침이다. 넥슨은 지난해 '카트라이더' IP를 활용한 신규 프로젝트 개발 사실을 처음 공개한 바 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com