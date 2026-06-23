노홍철 "정준하 탓 주식 실패? 코인으로 몇배 더 잃어..대출 빼면 재산 얼마 안된다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 노홍철이 자신의 인생 철학부터 재산, 투자 실패 경험까지 솔직하게 털어놓으며 특유의 거침없는 입담을 뽐냈다.

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23일 유튜브 채널 '대통령경호처'에는 '하고 싶은 거 다 하는 48세 노홍철에 대한 모든 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 노홍철은 자신만의 인생 가치관과 경제관념에 대해 솔직하게 이야기하며 시청자들의 공감을 자아냈다.

이날 노홍철은 "인생의 중요한 순간마다 어떤 기준으로 선택하느냐"는 질문에 망설임 없이 자신의 소신을 밝혔다.

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그는 "사람마다 본인 인생에 1번이 있지 않냐. 누구는 가족일 수 있고, 명예일 수도 있고 돈일 수도 있지만 저는 재미"라며 "재미가 가장 소중한 제 삶의 이정표이자 방향이고, 모든 것의 근원"이라고 말했다.

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이어 진행자는 노홍철을 향해 "재정적으로 안정적일 것 같다. 일반인의 경우 대학을 졸업한 뒤 하고 싶은 일이 있어도 현실적인 이유로 해야 하는 일을 선택하는 경우가 많다. 그런 분들에게 조언을 해주고 싶냐"고 물었다.

이에 노홍철은 예상 밖의 솔직한 답변으로 웃음을 자아냈다.

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그는 "물론 저를 보면서 '넌 안정적이다'라고 생각할 수 있는데, 대출이 엄청 많다. 누구보다 불안정하다"고 털어놨다.

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이어 "누군가에게 '너 이 정도 대출 가져볼래?'라고 하면 엄청 겁날 것"이라며 특유의 유쾌한 화법으로 현실적인 고민을 전했다.

또한 과거 투자 실패 경험도 숨김없이 공개했다. 노홍철은 방송인 정준하의 권유로 투자했던 주식으로 큰 손실을 봤던 일화를 언급하며 "준하 형 때문은 아니다. 저는 그때 제 인생 가장 큰 상처일 줄 알았다"고 회상했다.

하지만 그는 "살다 보면 더 큰 상처가 온다"며 "그 뒤로 코인으로 그 주식의 몇 배를 잃었는지 모른다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 다만 "물론 그 전에 엄청 많이도 벌어 봤다"고 덧붙이며 투자 과정에서의 경험을 함께 전했다.

특히 노홍철은 수입에 대한 질문에도 솔직한 태도를 보였다.

그는 "한 달에 얼마 버냐"는 질문에 "편차가 있는데 이번 달은 광고 몇 개를 찍었다. 이번 달은 좀 세다"고 답했다.

그러면서도 "저는 나락 간 적도 있지 않냐. 그때 세상이 무너지는 줄 알았다"라며 너스레를 떨었다. 이어 "대출 빼면 정말 얼마 안 된다. 내일 망가질 수도 있다"며 "저는 정말 무리한 대출을 했다"고 털어놨다.