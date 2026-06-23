이수지, 선글라스 어디까지 올라간 거야…쉬는 날에도 '힙스터' 변신

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 이수지가 바쁜 일정을 잠시 내려놓고 여유로운 휴일을 즐기는 근황을 공개했다.

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이수지는 23일 자신의 SNS에 "쉬능날"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이수지는 안경 매장으로 보이는 공간에서 독특한 디자인의 슬림 선글라스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 네이비 셔츠와 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림에도 남다른 존재감을 드러냈다. 손가락을 들어 올린 채 익살스러운 표정을 짓거나 여유로운 포즈를 취하며 특유의 유쾌한 매력을 발산했다. 선글라스 아래로 살짝 미소를 띤 모습에서는 무대 위와는 또 다른 자연스러운 분위기가 느껴졌다.

팬들은 "쉬는 날도 힙하다", "화보인 줄 알았다", "안경이 아니라 이수지가 살렸다", "일상이 개그 같다" 등의 반응을 보이며 웃음을 보냈다.

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최근 이수지는 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌8을 성공적으로 마무리했다. 현재는 개인 유튜브 채널을 비롯해 다양한 예능 프로그램에서 활약하고 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com