박위 "방광에 직접 보톡스 주사" ♥송지은도 놀란 치료법 ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 박위가 마라톤을 앞두고 건강 상태 점검을 위해 병원을 찾았다.

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23일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 박위, 송지은 부부가 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하는 모습이 공개됐다.

이날 박위는 주치의를 만나 "지은이가 저를 너무 걱정해서 교수님을 뵈러 왔다"고 방문 이유를 전했다.

이에 송지은은 "오빠가 땀이 안 나잖아요. 저는 그 상태를 모르겠는데 마라톤을 하면서 땀을 안 흘리는 것에 대해 큰일이 나지 않을까 그게 두려웠다"고 걱정을 털어놨다.

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박위는 자신의 상태를 설명하며 "원래 사람은 땀으로 체온 조절을 하는데 저는 땀이 안 나니까 몸에 열을 가지고 있는 것"이라며 "에어컨을 세게 틀어 체온을 내리거나 얼음물을 많이 마신다"고 말했다. 이에 주치의는 "체온이 확 떨어질 수도 있다"며 "중간중간 페이스 조절을 잘해야 한다"고 조언했다.

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또한 의료진은 "마라톤 전후에는 물을 많이 마셔야 한다"며 "목이 마르지 않아도 수분을 충분히 섭취해야 한다"고 강조했다. 하지만 박위는 "물을 마셔야 좋은데 물을 많이 마시면 화장실을 가야 해서 방광관리 때문에 물을 안 마시는 게 습관이 됐다"고 설명했다.

이를 들은 송지은은 "방광에 보톡스를 왜 맞는 거냐"고 궁금해했고, 의사는 "방광 내 보톡스 주입술"이라며 "방광이 예민한 분들이 있는데 방광을 덜 예민하게 만드는 치료"라고 설명했다.

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이어 해당 시술의 필요성에 대해 언급하며 박위는 "요도 안으로 넣어서 방광에 직접 주사한다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com