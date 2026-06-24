서하정, 사랑스러우면서도 시크하네…다채로운 매력 발산

사진 제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서하정이 다채로운 매력을 담아 화보를 완성했다.

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소속사 제이와이드컴퍼니는 서하정의 콘셉트 화보 'WIDE SCENE(와이드 씬)'을 공개했다. 'WIDE SCENE'은 배우들의 폭넓은 스펙트럼을 기록하는 포토 프로젝트로, 소속 배우들의 현재를 아카이빙해 각자의 개성과 매력을 담아내고 있다.

공개된 화보 속 서하정은 다양한 콘셉트를 자유자재로 오가며 폭넓은 소화력을 입증했다. 먼저, 서하정은 후드 집업에 슬리브리스 톱을 매치한 스타일링으로 내추럴한 매력을 자랑했다. 눈빛과 포즈만으로도 독보적인 존재감을 드러냈다.

반면, 서하정은 화이트 베스트에 블랙 팬츠, 롱 글러브를 매치한 착장을 통해 세련된 매력을 아울렀다. 시크한 커리어 우먼을 연상케 하는 스타일링까지 완벽 소화하는 등 도회적인 카리스마를 뽐내 눈길을 끌었다.

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화보 촬영과 함께 인터뷰도 진행됐다. 서하정은 자신의 매력으로 '어디로 튈지 모르는 자유분방함'을 꼽았다. 서하정은 "주변 사람들이 항상 예상하지 못한 곳에서 통통 튈 때가 있다고 이야기한다. 저는 그런 순간에 아이디어가 떠오를 수 있다고 생각해 그런 자유분방함을 계속 유지하고 싶다"라고 웃으며 말했다.

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무용과 출신인 서하정은 앞서 넷플릭스 영화 '독전 2'를 통해 무자비한 액션 연기로 글로벌 시청자들에게 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 이에 서하정은 "촬영 당시에는 체력적으로 힘들었지만, 스크린으로 보니 그런 기억이 싹 잊혔다"라며 "복싱과 킥복싱도 배웠고 액션 연기를 할 때 몸 선 등이 자연스럽다고 하셔서 액션 장르에 또 도전해 보고 싶다"라고 밝혔다.

올해 서하정이 그리고 싶은 'WIDE SCENE'은 'Remain'이다. 서하정은 "'여전히 -한 상태이다'라는 의미다. 일을 하다 보면 지치는 순간이 찾아오기도 하는데, 그럴 때마다 끝까지 해내자고 마음을 다잡는다. 특별하거나 우연히 빛나는 순간보다 꾸준함이 저를 더 단단하게 만드는 것 같다"라고 설명했다. 서하정의 더 많은 인터뷰는 오늘(24일) 오후 6시 제이와이드컴퍼니 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 만날 수 있다.

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한편, 서하정은 KBS2 '은수 좋은 날'에서 몸을 사리지 않는 열혈 신참 형사로 활약한 데 이어 최근 숏폼 드라마에서도 두각을 보이고 있다. 서하정은 드라마박스 '사랑은 시간 뒤에 서다'를 통해 질투에 사로잡힌 재벌가 딸을, '재벌2세 그녀가 천재?!'를 통해서는 천재적인 두뇌를 무기로 자신의 삶을 주체적으로 만들어 나가는 인물을 연기했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com