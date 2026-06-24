44세 신지, ♥문원과 2세 고민 "지금 아니면 영원히 없어, 진지하게 고민할 때"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지가 2세에 대한 솔직한 바람을 털어놓으며 눈길을 끌었다.

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24일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '서울 근교 남한산성 힐링 코스. 백숙 먹고 계곡카페까지!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신지는 남편 문원과 함께 남한산성을 찾아 여유로운 시간을 보냈다. 푸른 자연 속에서 오붓한 데이트를 즐기던 두 사람은 한 팬과 반가운 만남을 갖기도 했다. 손녀딸과 함께 신지를 찾은 팬은 사인을 요청했고, 이 과정에서 어린아이가 신지의 손을 꼭 잡아 훈훈함을 자아냈다.

이에 신지는 환한 미소를 지으며 "애기들이 손 꽉 쥐면 너무 좋더라"며 "건강하게 잘 커라"라고 다정한 덕담을 건넸다.

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팬이 자리를 떠난 뒤에도 신지는 아이를 향한 애정을 드러냈다. 그는 "애기들이 손 꽉 쥐면 뭉클한 게 있다"며 벅찬 마음을 전했다. 이어 "우리도 진짜 애기에 대해 진지하게 고민해 볼 때"라며 2세 계획에 대한 생각을 조심스럽게 털어놨다.

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그러면서 "이 시기 지나면 영원히 없다"며 "나중에는 고민도 안 할 것 같다. 나중에는 '뭐 하러 굳이?' 싶다"고 솔직한 속내를 밝혔다.

이를 들은 제작진은 최근 신지, 문원 부부가 입양한 반려견을 언급하며 "저는 마음이 뭉클하더라. 강아지도 엄청 예뻐하더라"라고 말했다. 이어 "누나가 '나는 아기 낳으면 교육 잘 시킬 것'이라고 하지 않았냐"고 덧붙였다.

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문원 역시 "자기 새끼처럼 예뻐한다"고 공감하며 신지의 남다른 애정을 전했다.

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이에 신지는 "나 아기랑 시밀러룩 해서 사진 찍고 놀러 다니고 싶다"고 말해 눈길을 끌었다. 제작진은 "누나 진짜 잘하실 것 같다"고 응원했다.