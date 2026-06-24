현영, 9살 딸 과한 교육열로 원형 탈모 직전.."아이에게 무슨 짓 한거지?" ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 현영이 딸을 향한 남다른 교육열로 인해 아이가 극심한 스트레스를 받았던 사연을 털어놓으며 미안한 마음을 드러냈다.

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24일 MBN '속풀이쇼동치미' 측은 "현영, 딸 향한 교육열 불태우다 모든 교육을 중단하게 된 이유?!"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 현영은 "첫째를 키우면서 '첫째니까 잘해봐야지. 나도 엄마가 처음이니까 정말 잘 키워봐야지'라는 마음에 초반에 아이에게 푸시하면서 가르쳤다"라고 밝혔다.

그는 "어느 날 아이가 문제집을 풀고 있는데 정수리에 뾰루지가 났더라"며 "아이가 문제집을 풀면서 뾰루지를 계속 손으로 뜯어서 상처가 생겼고, 원형탈모처럼 보일 정도였다"고 당시를 떠올렸다.

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현영은 "딸이 아홉 살 때였다"며 "그 전에는 '빨리 공부해야지'라면서 강요했는데, 갑자기 정수리를 보는 순간 '내가 지금 이 아이에게 무슨 짓을 하고 있는 거냐'라는 생각이 들었다"고 말했다.

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그는 "그날 너무 충격을 받아 눈물이 났다"며 "'내가 내 딸에게 뭐를 하고 있었던 거지' 정신이 번쩍 들었다"고 고백했다.

결국 현영은 딸의 스케줄표를 모두 펼쳐놓고 솔직한 의견을 물었다. 그는 "딸에게 '네가 하기 싫은 거 다 표시해 봐'라고 했더니 딸이 진짜 다 하기 싫다고 표시하더라"고 밝혔다.

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이후 모든 교육을 전면 중단했다는 현영은 "내 딸이 스트레스받아서 정수리에 열꽃이 필 정도의 상태였다는 걸 내가 모르고 있었다는 사실이 너무 미안했다. 그래서 다 끊어버렸다"고 밝혔다. 그러면서 현영은 "학교만 다녀오고 나머지는 마음껏 놀라고 했다"고 덧붙였다.

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한편 현영은 지난 2012년 4살 연상의 금융계 종사자와 결혼해 슬하에 딸, 아들을 두고 있다.

현재 현영의 딸과 아들 모두 국제학교에 재학 중인 가운데 국제학교는 유치원부터 고등학교까지 모두 수료할 경우 1인당 수업료만 6억 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

anjee85@sportschosun.com