혜리, 차 안서 입 벌리고 쿨쿨...지수가 공개한 현실 절친 여행

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[스포츠조선 정안지 기자]블랙핑크 지수가 절친인 가수 겸 배우 혜리, 모델 정호연과 여행 중인 일상을 공유했다.

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지수는 24일 자신의 SNS를 통해 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 특별한 우정을 자랑했다.

사진 속에는 지난 23일 정호연의 생일을 맞아 함께 여행을 떠난 지수와 혜리, 정호연의 모습이 담겨있다. 세 사람은 화려한 무대 위 스타의 모습은 잠시 내려놓은 채 화장기 없는 민낯과 편안한 차림으로 여행을 즐겼다. 바쁜 스케줄 속에서도 시간을 맞춰 떠난 동갑내기 친구들의 소박한 여행은 꾸밈없는 일상 그 자체였다.

생일 파티를 하고 맛있는 음식을 먹으며 즐거운 시간을 보내고 있는 세 사람. 환한 미소 속 서로를 향한 편안함과 친밀함이 사진 곳곳에서 고스란히 느껴졌다.

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이어 얼굴을 맞댄 채 애교 가득한 표정을 짓고 있는 지수와 혜리, 생일 주인공인 정효연은 왕관 등을 공주로 변신해 눈길을 끈다.

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특히 지수는 차 안에서 입을 벌린 채 잠을 자는 혜리의 모습을 공개해 웃음을 자아내기도 했다. 꾸밈없는 절친들의 현실 우정이 드러난 순간이었다.

이에 혜리는 "행복했다. 또 가자"라는 댓글을 남기며 여행의 여운을 드러냈다. 정호연 역시 "또 가자"라고 화답하며 짧지만 강렬했던 여행에 대한 만족감을 표현해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com