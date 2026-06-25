풍자, 전 남친 결별 루머에 참았던 분노 터졌다 “상황극을 사실처럼”

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[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 겸 방송인 풍자가 유튜브 상황극을 실제 연애사와 엮어 만든 가짜뉴스에 공개적으로 불쾌감을 드러냈다.

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풍자는 24일 자신의 SNS를 통해 "제가 언제 이런 말을 했죠..? 예능에서 상황극으로 말한 것들+전 연애까지 다 합쳐서 이게 뭐하는 짓입니까"라며 한 장의 캡처 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 '풍자, 4년 열애 전 남친과 결별 사유 "도자기 훔쳐"'라는 제목의 기사가 담겨 있었다. 이에 풍자는 "영상 보시고 글 옮기시는 거 맞나요?"라며 "아무리 자극적으로 헤드라인을 만들어 클릭 수를 올려야 하는 건 알지만, 없는 얘기 있는 얘기 다 합쳐서 결국 누군가에게 상처가 되는 상황을 만들지 마세요"라고 지적했다.

이어 "아무리 좋은 일이어도 기사화되고 시끄러운 게 싫어서 가만히 있었다"며 "기본 좀 지켜주세요"라고 강조했다.

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논란이 된 내용은 지난 22일 공개된 유튜브 채널 '풍자테레비' 영상에서 비롯됐다. 이날 풍자는 절친 랄랄의 집을 찾아 술을 마시며 대화를 나누던 중 연애 이야기를 꺼냈다.

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랄랄이 "왜 헤어졌어 걔랑은?"이라고 장난스럽게 묻자, 풍자는 상황극에 맞춰 "아니, 우리 집에서 도자기 훔쳐가서"라고 농담을 던졌다. 이어 랄랄이 "목 마르다고 물 마시러 들어왔다더니"라고 받아치자, 풍자는 "웰컴 티로 물 떠주는 찰나의 순간이었다"며 끝까지 상황극을 이어가 웃음을 자아냈다.

하지만 일부 온라인에서는 해당 장면을 풍자가 과거 공개했던 실제 연애사와 연결해 '4년간 교제한 전 남자친구가 도자기를 훔쳐 결별했다'는 식의 내용으로 확산시켰다.

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풍자는 이 같은 왜곡에 대해 예능 속 설정과 실제 경험을 뒤섞은 허위 정보라고 선을 그으며, 자극적인 제목과 사실 확인 없는 기사 작성에 강한 유감을 표했다.

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한편 풍자는 88만 구독자 유튜브와 방송을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있으며, 최근에는 32kg 감량 소식을 전해 화제를 모으기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com