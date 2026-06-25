정선희, 전남친 폭로 "이상한 농담에 도망, 트럭에 숨었는데 출발했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정선희가 전남친과의 유난스러웠던 연애를 털어놨다.

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24일 정선희의 유튜브 채널에서는 '정선희 복근 최초 공개? 여름 맞이 정선희 몸매 관리 비법 대공개♥(샤브샤브 맛집 추천)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

녹화하고 샤부샤부를 먹으러 간 정선희에 제작진은 "저번에 촬영 갔을 때 스태프 분들이 다 언니를 좋아하는 거 같다"고 밝혔다.

이에 정선희는 "애들이 다 잘한다. 그리고 방송국에서 제일 알게 모르게 제일 고생하는 게 작가다. 작가들 진짜 고생한다. 글만 써서 넘기는 게 아니다. 온갖 정신적, 육체적 노동을 다 해야 한다"며 "예를 들어 예능작가면 인터뷰할 때 내가 어제 프로그램 나가는 거 때문에 작가랑 2시간 가까이 통화를 했다. '작가님, 우리 서로 알잖아요. 이거 다 안 쓸 거. 시간을 한 시간 정도 줄이면 안 될까?' 했는데 '알죠. 그래도 저희는 저희가 해야 될 게 있다' 해서 '내가 너무 생각이 없었다'고 했다"고 작가들의 고충을 이해했다.

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그런가하면 제작진은 "술 먹고 사라지고 이런 썰 있지 않냐"고 정선희의 과거 연애에 대해 물었고 정선희는 "경주에서 사라졌다. 미안해. 잘 있니?"라고 잔남친에게 영상편지를 보내 웃음을 안겼다. 정선희는 "경주에 있는 후배한테 놀러 갔다. 난 되게 어렸다. 26살 정도고 이 오빠도 28~29살이었다. 옆에서 후배가 '형님은 왜 고기 안 구워줘요? 고기 구워서 접시에 놔주고 그런 거 안 하냐' 했는데 이 오빠가 웃기려고 이상한 유머를 쳤다. 어리니까 그거에 마음이 상했다"며 "약간 꽂혀있는데 술을 마시면서 계속 싸우다가 '나 갈 거야' 했는데 남친도 열받으니까 가라 했다. 나와서 주차된 트럭 위에 숨어 있었다. 포대로 싸여있어서 거기 숨으면 못 찾겠다 했다. 거기 숨어서 잠이 들었는데 트럭이 출발한 거다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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정선희는 "진짜 난리쳐서 다시 내리고 남자친구가 나 찾는다고 헤매고 나는 울면서 '어디까지 갔다 온 줄 알아?' 하고 둘이 붙잡고 화해하고 유치뽕짝이었다"며 "그때 진경이가 내 역사를 다 알았다. 진경이가 자기가 본 장면 몇 개를 추려보면 넌덜머리가 난대. 너무 닭살돋아서. 유난스럽게 연애를 했다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com