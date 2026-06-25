자꾸 거슬리던 허남준, '유퀴즈'도 사로잡았다..시청률 동시간대 1위→화제성 2위

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 허남준이 출연한 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 시청률과 화제성을 모두 사로잡았다.

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지난 24일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 348회는 수도권 가구 기준 평균 4.5%, 최고 5.9%, 전국 가구 기준 평균 4.6%, 최고 5.9%로 케이블 종편 포함 동시간대 1위를 차지했다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성하며 변함없는 저력을 보여줬다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)

화제성에서도 예사롭지 않은 존재감을 드러내고 있다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 6월 3주차 TV-OTT 비드라마 화제성 부문에서 '유 퀴즈'가 2위를 차지하며 높은 관심을 입증했다.

'나를 살린 목소리' 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 지드래곤과 비트박서 윙이 주목한 14세 힙합 듀오 한재희&한태우, 31년간 뉴욕의 관문 JFK 공항에서 근무한 관제사 홍원철, 데뷔 65주년을 맞은 한국 가요계의 살아있는 전설 하춘화 그리고 드라마 '멋진 신세계'를 통해 새로운 로코 장인으로 떠오른 허남준이 유재석과 만나 다채로운 이야기를 전했다.

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한편, 다음 주 방송에는 어린이날 단 5초의 인터뷰로 화제를 모은 인생 3회차(?) 어린이, 육해공을 누비며 전원 군인이 된 4남매, 서울구치소의 저승사자 기동순찰대 CRPT 이동렬&김지훈 교도관, 글로벌 1위 화제작 '참교육'에서 나화진 역을 맡은 김무열의 출연이 예고돼 기대를 높인다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com