장성규 '엇, 손흥민을...' 남아공전 선발 제외에 아쉬움…"그래도 32강 가즈아!"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 장성규가 손흥민의 선발명단 제외에 대한 아쉬움을 밝혔다.

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25일 장성규는 "엇.. 손흥민 선수를.."이라며 주장 손흥민이 선발 명단에서 제외 된 아쉬움을 드러냈다.

이어 그는 "그래도 무조건 이겼으면 좋겠다!! 남아공 공격수 막고파 선수는 진짜 막고싶은 이름이네 대한민국 32강 가즈아!!!!!"라며 응원을 덧붙였다.

이날 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국(남아공)과 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 조별리그 A조 3차전이 열린다.

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손흥민이 선발 명단에서 제외된 것에 대해 홍명보 감독은 방송사와 인터뷰를 통해 "상대 체력적인 면을 보면서 후반에 나가는 것이 훨씬 팀이나 본인 위해 좋다고 판단했다"라며 "경기 상황은 준비한 모델이 있어서 그대로 잘해 나갈 것이다"라고 밝히기도 했다.

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한편 이날 남아프리카공화국전에서 승리하거나 무승부를 거둘 경우 32강 진출을 확정하게 된다.

olzllovely@sportschosun.com