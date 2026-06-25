박지성 45분 내내 분노 "이강인 잡을 때 도와줘야, 너무 구경하는 듯한 플레이"

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 이야기를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 축구 레전드 박지성은 동료들이 너무 이강인에게 의존하고 있다고 비판했다.

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대한민국 월드컵대표팀은 25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전 전반전을 0-0 동점으로 마쳤다.

이날 전반전 한국은 대회 들어서 제일 아쉬운 전반전을 보냈다. 이기혁과 김승규의 슈퍼 세이브가 아니었다면 선제 실점을 내줘도 이상하지 않은 경기였다. 공격 작업이 너무 아쉬웠다. 숫자 싸움에서 밀리면서 제대로 된 슈팅 없이 전반전을 마무리했다.

박지성 JTBC 축구 해설위원은 "이강인이 잡을 때 주변 동료들이 도와줘야 한다. 너무 구경하는 듯한 플레이가 나온다"고 말했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 몸싸움을 벌이며 공격하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이날 이강인은 외로워 보였다. 이강인 주변에 동료들이 부족했다. 이강인이 높은 위치에 있을수록 한국의 공격력이 날카로워진다. 그러나 이강인 스스로 답답함을 느끼면서 하프라인 밑으로 내려오게 됐다. 이강인이 빌드업부터 마무리 패스까지 도맡게 되면서 의존도가 너무 높아졌다.

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전반 42분 장면이 대표적이다. 역습으로 나갈 수 있는 기회에서 이강인이 공을 잡았지만 전방으로 나가는 동료들이 부족했다. 결국 이강인이 주변을 살피다가 공을 빼앗기면서 점유를 쉽게 내주고 말았다. 김환 해설위원도 "공이 없는 선수들이 오프 더 볼 움직임을 신경 쓸 필요가 있다"고 했다.

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박지성은 계속해서 똑같은 내용을 지적했다. "어떻게 공간을 만들고, 움직이겠다는 팀적인 움직임이 보이지 않는다. 매끄러운 공격이 되지 않는 가장 큰 요인"이라고 분석했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 판정에 어필하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

전반 막판에도 "손발이 안 맞는 것 같다. 3차전이 중요한데 호흡이 안 맞는 건 아쉽다. 누군가 볼을 잡았을 때 어느 선수가 움직여줘야, 그 선수가 움직이면서 나온 공간으로 다른 선수가 움직일 수 있다. 그런 부분에서 인지하고 플레이해줬으면 한다"고 아쉬움을 전했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com