ESPN 대서특필 "대한민국, 주장 손흥민 최종전 충격 선발 제외"..."월드컵 마지막 득점 2018년"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 전반전을 마친 뒤 그라운드를 빠져나가고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 선발 제외, 해외 언론에서도 화제다.

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글로벌 스포츠 언론 ESPN은 25일(한국시각) '대한민국이 월드컵 최종전에서 주장 손흥민 제외했다'고 보도했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열리는 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 앞두고 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서 팬들에게 인사하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

홍명보 감독은 파격적인 카드를 꺼내들었다. 기본적인 포메이션 틀은 3-4-2-1로 유지했으나, 최전방에 손흥민 대신 오현규가 선발 출격했다. 손흥민은 벤치에서 출격을 대기한다. 짝을 이뤘던 왼쪽 공격수 자리에도 이재성을 대신해 황희찬이 나선다. 이강인, 황인범, 백승호, 이한범, 김민재, 이기혁, 설영우, 김승규는 선발 명단에서 자리를 지켰다. 지난 멕시코전에 나섰던 김문환 대신 체코전 승리의 일원인 이태석이 선발 명단에 이름을 올렸다. 손흥민은 이번 경기 교체 명단에 오르며, 2014년 첫 월드컵 데뷔 이후 이어갔던, 월드컵 선발 100% 출전 기록이 깨졌다.

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홍 감독은 경기 전 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 밝혔다. 그는 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다"고 설명했다. 이어 "예선 마지막 경기다. 확률적으로는 높지만 경기는 어떻게 될지 모른다. 마지막까지 최선을 다할 것이다"고 밝혔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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ESPN도 손흥민의 선발 제외를 주목했다. ESPN은 '홍명보 감독은 남아공전에서 손흥민은 선발에서 제외하는 충격적인 선택을 했다. 오현규가 최전방으로 나설 예정이다. 지난 10년간 한국 대표팀의 희망을 홀로 짊어져 온 LAFC의 스타 플레이어인 그는 이번 월드컵에서 기대에 못 미치는 모습을 보이고 있다. 지난 두 경기 모두 손흥민은 한국 선발진 중 가장 적은 볼 터치 횟수를 기록했다'고 했다.

이어 '33세의 공격수 손흥민은 4년 전 카타르월드컵에서는 득점을 기록하지 못했으며, 그의 마지막 월드컵 골은 사실 2018년에 나왔다'고 덧붙였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com