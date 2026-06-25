잠적한 예비신랑, 도주 중 성형외과行..'페이스오프' 충격 반전 ('꼬꼬무')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 결혼을 앞두고 잠적한 예비신랑의 '페이스오프' 도주극의 전말이 공개된다.

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오늘(25일) 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(연출 안윤태, 이큰별, 문치영 '이하 '꼬꼬무')는 '추적자 vs 도망자-두 얼굴의 남자'편으로, 리스너로 보이넥스트도어 명재현, 가수 이예지, 이민우가 출연해 웨딩 촬영을 앞두고 연기처럼 사라진 예비신랑의 행적을 함께 추적한다.

결혼을 앞둔 예비신랑이 어느 날 갑자기 자취를 감춘다. 다니던 회사에도 연락이 두절된 예비신랑에 대한 추적이 펼쳐진 가운데, 뜻밖의 장소에서 그의 행적이 드러나 충격을 선사한다. 가까운 지인의 휴대전화 통화기록 중 '성형외과 통화기록'이 포착된 것.

도주 중인 그가 성형외과를 방문한 이유는 '페이스오프'. 눈, 코 등 얼굴 전반을 성형해 이전과 완전히 다른 얼굴이 된 예비신랑의 모습에 리스너들은 경악한다. 보이넥스트도어 명재현은 예비신랑의 성형 전후 사진을 본 후 "얼굴을 다 바꿨네"라며 말을 잇지 못하고, 이민우도 "아무도 몰라 볼 것 같다"라며 충격에 빠진다.

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그런가 하면, 장트리오 장현성, 장성규, 장도연의 '페이스오프' 모습이 공개될 예정. 눈매가 더욱 또렷해지고 콧날이 더욱 날카로워진 자신의 모습에 장도연은 "나 이렇게 생긴 사람 왠지 본 것 같은데?"라며 기시감을 호소해 웃음을 안긴다고.

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한편, 은신처 출입구에 CCTV를 설치해 24시간 철통 보안을 유지하고 있었다는 것까지 드러나자 명재현은 "행동이 예상이 안가는 분"이라며 예비신랑의 종잡을 수 없는 행적에 고개를 절레절레 흔든다. 그의 행방을 추적하던 형사는 "영화에만 있던 일이 현실로 일어났구나 싶었다"라며 상상을 초월하는 예비신랑의 인생 체인지 계획에 혀를 내둘렀다는 후문.

과연 예비신랑의 정체가 무엇일지, 그가 목숨을 건 아슬아슬한 도주극을 펼친 이유가 무엇일지 '페이스오프' 도주극의 전말이 오늘 밤 '꼬꼬무' 본방송에서 공개된다.