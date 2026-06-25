[월드컵 리뷰] 대한민국 '2위' 32강 상대 확정...개최국 캐나다, '한국전 절대 안돼' 끔찍한 현실로, 스위스에 1-2 패배 'B조 2위'

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국이 조 2위로 32강에 진출하면 월드컵 개최국 캐나다와 대결한다.

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캐나다는 25일 오전 4시(이하 한국시각) 캐나다 벤쿠버의 BC 플레이스에서 열린 스위스와 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 최종전에서 0대2로 패배했다. 이번 패배로 캐나다는 B조 2위가 확정됐다. B조 2위는 32강에서 A조 2위와 대결한다.

초반부터 스위스가 주도권을 잡았다. 전반 11분 브릴 엠볼로에게 결정적인 찬스가 찾아왔다. 하지만 엠볼로의 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다.

경기가 조금씩 과열되는 양상이었다. 전반 31분 카일 래린이 프리킥을 지연시키는 플레이를 하자 그라니트 자카가 공을 차려다가 선수를 걷어차고 말았다. 래린은 심하게 고통을 호소했다. 주심은 두 선수 모두에게 경고를 내밀었다.

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시간이 지날수록 캐나다가 계속해서 기회를 잡는 흐름으로 경기가 이어졌다. 하지만 캐나다의 문제는 슈팅, 공격수들이 연이은 찬스를 골키퍼 앞에 배달했다.

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후반 시작과 함께 스위스가 앞서가기 시작했다. 후반 시작 45초 만에 득점이 터졌다. 요한 만잠비가 과감하게 오른쪽으로 침투한 뒤에 골대 앞으로 크로스를 올렸다. 루벤 바르가스가 터치가 길었지만 강력한 슈팅으로 마무리했다.

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스위스가 더 달아났다. 후반 12분 엠벨로에게 단번에 패스가 전달됐다. 엠볼로는 뒤에서 침투하는 만잠비에게 넘겨줬다. 만잠비의 슈팅이 골키퍼를 뚫어내고 골망을 흔들었다.

더 이상 물러설 곳이 없는 캐나다는 반격을 시도했고, 반격에 성공했다. 후반 30분 교체로 들어온 데이비드 프로미스가 만회골을 터트렸다. 나단 살리바의 감각적인 패스를 몸을 날려 마무리했다. 조 1위를 원한 캐나다는 경기 막판 롱볼 전략까지 내세워 동점골을 노렸지만 실패했다.

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그대로 승부가 마무리되면서 스위스가 1위, 캐나다가 2위를 확정했다. 한국이 조 2위로 32강에 진출하면 상대는 캐나다다. 만약 성사된다면 캐나다와 대한민국의 경기는 사령탑 대결로도 관심을 모을 것으로 예상된다. 위르겐 클린스만 감독이 경질된 후, 현재 캐나다를 이끌고 있는 제시 마치 감독은 한국 사령탑으로 진지하게 고려됐던 인물이다. 하지만 마치 감독 선임은 불발됐고, 이후 홍명보 감독이 지휘봉을 잡아 한국을 이끌고 있다.

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캐나다는 2위가 돼 대한민국을 만나는 걸 원하지 않았다. 조 1위로 진출할 경우, 벤쿠버에 남아서 경기를 할 수 있었으며 다음 경기까지 선수들이 체력을 회복할 시간적 여유가 확보됐다. 하지만 2위가 된 캐나다는 미국 캘리포니아주 LA로 이동해야 하며 남은 시간은 3일뿐이다. 어떻게든 피하고 싶었던 경우의 수가 현실이 됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com