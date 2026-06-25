[월드컵 리뷰]대한민국 2위→32강 진출 상대 아쉽다! 보스니아, 3위 결정전에서 웃었다, 카타르전 3-1 승리

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]보스니아 헤르체고비나가 승리와 함께 32강 진출 불씨를 살렸다.

Advertisement

보스니아 헤르체코비나는 25일 오전 4시(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 카타르와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 최종전에서 3대1로 승리했다.

3위로라도 32강 진출을 위해선 승리를 노려야 하는 두 팀이었다. 보스니아와 카타르 모두 첫 2경기에서 캐나다와 스위스에 1무1패를 기록하며 아쉬움이 컸다. 특히 B조 2위로 오른다면 한국과 맞대결 가능성도 있었던 두 팀이었으나, 이미 3차전 이전에 2위로 올라설 희망은 없었다. 3차전 승리로 마지막 도전에 나서야 했다.

로이터연합뉴스

시작부터 보스니아가 강하게 몰아쳤다. 전반 2분 에르메딘 데미로비치의 강력한 중거리 슛은 몸을 날린 마흐무드 아부나다의 선방에 막혔다. 전반 3분에도 아부나다는 이반 수니치의 슈팅을 선방했다.

Advertisement

다만 오랜 시간을 버티지는 못했다. 전반 29분 케림 알라이베고비치가 페널티박스 정면에서 드리블 돌파 이후 시도한 강력한 중거리 슛은 골문 구석에 꽂혔다. 선제 실점 이후 카타르는 흔들렸다. 전반 34분 제코가 시도한 슈팅이 상대 수비에 맞고 들어가는 자책골까지 나오며 보스니아가 격차를 벌렸다.

Advertisement

카타르는 전반 종료 전 한 골의 격차를 따라붙었다. 전반 42분 우측에서 올라온 크로스를 에드밀손 주니오르가 중앙으로 연결했고, 이를 하산 알 하이도스가 마무리하며 만회골을 터트렸다. 카타르는 전반 추가시간 페드로 미구엘의 슈팅이 골대를 때리며 동점골 기회를 놓쳤다.

전반은 보스니아의 2-1 리드로 마무리됐다.

로이터연합뉴스

Advertisement

후반에도 기세는 카타르쪽이 먼저 잡았다. 후반 12분 역습 상황에서 박스 안 슈팅을 시도한 아피프, 공은 아쉽게 옆그물을 때렸다. 아피프는 후반 15분에도 중거리 슛을 시도했으나, 골문을 크게 벗어났다.

Advertisement

보스니아도 격차를 벌리기 위해 분전했다. 후반 34분 에스미르 바즈락타레비치의 강력한 왼발 중거리 슛을 아부나다가 몸을 날려 막아냈다. 하지만 계속된 시도가 골문을 열었다. 후반 36분 코너킥 이후 혼전 상황, 박스 중앙으로 쇄도한 에르민 마흐비치가 시도한 슈팅이 아부나다 손에 걸렸으나, 골문 안으로 향했다.

결국 경기는 보스니아의 3대1 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com