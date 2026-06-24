'73세' 박정수, '사실혼' 정을영PD에 강남 5층 건물 플렉스..."사무실 지어줬다"

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[스포츠조선 김수현기자] 박정수가 가족과 함께 출연한 유튜브 콘텐츠에서 자신을 둘러싼 온라인 루머를 직접 해명했다.

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4일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에서는 박정수가 두 손녀와 함께 등장해 자신과 관련된 각종 인터넷 루머와 나무위키 내용을 함께 확인했다.

이날 큰 손녀는 구독자들 사이에서 화제가 된 '나무위키 읽기' 콘텐츠를 언급하며 이를 함께 진행해보자고 제안했다.

영상 속에서는 "2001년 김수현 작가와 정을영 PD의 연출 콤비 이후 열애를 시작했으며, 2007년 박정수가 갑상선암 선고를 받고 헤어지려 했으나 정을영 PD가 '내가 죽을 때까지 병수발을 하겠다'고 고백했다"는 내용이 등장했다. 이에 박정수는 "그건 거짓말이다"라며 즉각 정색하며 강하게 부인했다.

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박정수는 "거짓말이다. 무슨 병수발을 죽을 때까지 하냐. 이건 어디서 나온 말이냐. 누가 소설을 쓴 것"이라며 황당하다는 반응을 보였다.

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이어 또 다른 나무위키 내용으로 "박정수가 자신의 병수발을 들어준 정을영 PD에 대한 감사의 의미로 강남 로데오에 위치한 건물 5층 전체를 작업 공간으로 선물했다"는 내용이 언급됐다.

이에 박정수는 "이렇게 가만히 있으니까 소설이 나온다"며 황당해하면서도, "할머니가 할아버지 일 열심히 하라고 사무실을 지어준 건 사실"이라며 일부 내용은 인정했다.

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또 큰 손녀가 "(할아버지가) 열심히 하셨냐"고 묻자 박정수는 "처음에는 열심히 하시려고 시작했다. 시작은"이라며 웃음을 보였다.

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한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했으며, 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 뒀으나 합의 이혼했다. 이후 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

shyun@sportschosun.com