할머니가 '230억 건물주' 박정수인데..손녀 '등골 브레이커' 해명 "직접 벌어 쓴다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박정수의 큰 손녀가 '등골 브레이커' 오해에 대해 직접 해명하며 루머를 정면 반박했다.

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24일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에서는 '할머니 등골 브레이커 아니라고요ㅠㅠ 쿠팡 알바 직접 해명하러 온 손녀들과의 폭소 만발 외식' 영상이 공개됐다.

이날 고급 해산물 식당을 찾은 박정수는 "우리 큰 손녀가 그때 오마카세 먹는다고 했었지 않냐"라며 이야기를 꺼냈다.

앞선 영상에서 박정수는 "우리 큰 손녀는 회전초밥 같은 곳에서는 잘 안 먹는다"고 말했고, 이에 손녀는 "오마카세 먹는다"라고 담담하게 답한 바 있다.

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이 과정에서 "아르바이트 해서 오마카세 가냐"는 질문이 나오자 큰 손녀는 "쿠팡 열심히 뛰면 많이 벌더라"라고 답했고, 동생 역시 "언니 요즘 쿠팡 열심히 뛴다"고 말하며 웃음을 자아냈다.

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박정수는 손녀들을 위해 고급 해산물 식당을 선택한 이유에 대해 "걔가 이런 걸 좋아해서 같이 먹이려고 한 것"이라고 설명했다.

이후 첫째 손녀가 택시를 타고 도착하자 박정수는 "평소에도 택시 타고 다니냐, 버스 타고 다니지 않냐"며 생활 습관을 묻는 등 현실적인 반응을 보이기도 했다.

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박정수는 "저번에 쿠팡 알바해서 오마카세를 먹었다고 해서 그때 가슴이 철렁했다. 혹시 과하게 쓰는 건 아닌가 걱정됐다"고 털어놨다.

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이에 대해 큰 손녀는 "아르바이트를 해서 오마카세를 간다는 댓글이 달렸는데 해명하고 싶다"며 "일을 여러 개 했고 돈도 모았고 주식 투자도 하고 있다. 돈을 막 쓰는 게 아니라는 점을 알아주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

또 '생활력이 강하다'는 댓글에 대해서는 "그건 다 엄마 덕분이다. 어릴 때부터 동생 밥 차리기, 청소, 설거지를 시켰다"고 말했다.

박정수는 이에 "그게 나쁜 것만은 아니다"라고 했고, 손녀 역시 "오히려 고맙게 생각한다"고 답하며 훈훈한 분위기를 보였다.

한편, 배우 박정수는 최근 유튜브 채널을 개설, 자신이 소유하고 있는 압구정 건물을 공개해 화제가 됐다. 부동산 업계에 따르면 해당 건물은 약 230억 원대로 추정됐다.

shyun@sportschosun.com