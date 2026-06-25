[현장 속보]'손흥민 파격 선발제외' 홍명보호, '비겨도 32강' 남아공전 선발라인업 발표…오현규-황희찬 선제골 특명

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 손흥민과 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]"두세 포지션 정도는 변화가 있을 것으로 생각한다." 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 사전 기자회견에서 예고한 대로 남아공전 선발 명단이 소폭 바뀐다. 캡틴 손흥민(LA FC)이 이번 대회 들어 처음으로 조커로 투입된다.

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홍명보호는 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열리는 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

기본 틀은 지난 두 경기와 똑같이 유지된다. 스리백 기반의 3-4-2-1 포메이션이다. 다만 최전방엔 손흥민이 아닌 오현규(베식타시)가 투입된다. 손흥민과 짝을 이뤘던 왼쪽 공격수 자리에도 이재성을 대신해 황희찬(울버햄튼)을 기용했다.

후방 빌드업 플레이를 즐기는 남아공을 전반 초반부터 강하게 전방 압박하고, 더 적극적으로 수비 뒷공간을 공략해 이른 선제골을 뽑겠다는 복안으로 풀이된다. 한국은 지난 두 경기에서 선제실점하며 경기를 어렵게 끌고 갔다. 상대 수비진이 지쳐있을 후반에 손흥민의 슈팅 능력을 더 적극적으로 활용하겠다는 계획으로도 해석할 수 있다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 손흥민과 조규성이 벤치에서 경기를 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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오른쪽 측면은 그대로 '천재 플레이메이커' 이강인(파리생제르맹)이 배치된다. 이강인-오현규-황희찬의 새로운 공격 조합이 선제골 특명을 받았다.

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중앙 미드필더 듀오 자리엔 그대로 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)를 배치했다. 3경기 연속 선발로 호흡을 맞춘다.

스리백 역시 세 경기 연속 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원) 조합이 늘어선다. 점점 수비진의 호흡이 맞아가는 만큼 변화를 줄 필요성을 느끼지 못한 것으로 보인다.

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윙백에는 변화를 가미했다. 1차전 체코전에서 오른쪽 윙백, 2차전 멕시코전에서 왼쪽 윙백을 각각 맡은 설영우(츠르베나 즈베즈다)가 다시 오른쪽 윙백으로 이동한다. 왼쪽 윙백은 '이을용 아들' 이태석(아우스트리아 빈)이 맡는다. 수비진은 승리를 거둔 체코전과 구성이 똑같다.

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골문은 주전 수문장 김승규(FC도쿄)의 몫이다. 멕시코전에서 실점 빌미를 제공하는 실책을 범했지만, 홍 감독은 이날 선발 기용으로 변함없는 신뢰를 보냈다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 하이드레이션 브레이크에 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

조별리그 두 경기에서 1승1패 승점 3점으로 조 2위를 달리는 축구대표팀은 이날 비기기만 해도 조 2위로 32강 티켓을 거머쥔다. 1무1패 승점 1점으로 4위에 머문 남아공은 한국을 반드시 꺾어야 32강 진출을 바라볼 수 있다. 이번 대회에선 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 동률 팀 간 상대전적(승점-골득실차-다득점순)에 이어 전체 경기 골득실차-다득점-페어플레이 점수-FIFA 랭킹순으로 순위를 가린다.

축구대표팀이 조 2위를 확정하면 29일 미국 LA 스타디움에서 B조 2위 캐나다와 32강전을 펼친다. 캐나다는 이날 스위스에 1대2로 패하며 조 2위를 확정했다.

조 3위 '와일드카드'로 조별리그를 통과하면 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 대결하거나, 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 만난다. 상대팀 전력을 고려할 때, 조 2위를 하는 편이 낫다. 홍 감독은 무승부보다 승리를 통해 32강 티켓을 거머쥐겠다고 말했다.

과달루페(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com