벤, '귀책사유=이욱'이라더니…"이혼 진짜 이유, 임신 중 감당못할 배신감"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 벤이 진짜 이혼 사유를 공개했다.

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24일 케이윌의 유튜브 채널에는 '내 모습이 너무 웃겨 보일까? 싱글맘의 현실 육아'라는 제목의 영상이 공개됐다.

게스트로 출연한 벤은 이날 이욱 W재단 이사장과의 이혼 과정을 솔직하게 털어놨다.

그는 "아이를 낳은 지 6개월 만에 내린 선택이었다. 그 사람과 4~5년을 함께 하며 참아도 보고 화도 내보고 다양한 방법을 다 해봤다. 그러다 너무 힘들 때 임신했다. '이 아이가 나를 살리러 왔구나'라는 생각이 들었다. 어떤 일이 닥쳐도 행복할 것 같았는데 그 순간에도 사고가 생겼다. 배신감을 감당하기 너무 어려웠다"라고 밝혔다.

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하지만 아직 너무 어린 아이를 두고 이혼을 결정하는 과정이 쉽지는 않았다. 벤은 "아버지도, 가족 대부분도 이혼을 반대했다. 아버지는 '다들 그렇게 산다'고 했다. 그런데 딸이 여섯 살이 됐을 때도 나는 같은 고민을 하고 있을 것 같았다. 아닌 건 빨리 정리하는 게 맞다고 생각했다. 나는 사람을 쉽게 떠나보내지도 못하고 사랑에 올인하는 편이라 마지막까지 너무 힘들었지만 결혼은 사랑만으로 되는 게 아니라 지금도 (이혼) 선택을 잘했다 생각한다"며 눈시울을 붉혔다.

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또 "무엇보다 대중의 시선이 힘들었다. 사람들이 나를 어떻게 볼지 몸이 떨릴 정도로 두려웠다. 싱글맘으로 돌아오는 내 모습이 우스워보이지 않을까 걱정했다"며 "이혼은 잘못이 아니라 더 나은 삶을 위한 선택일 수 있다. 연예인이든 일반인이든 이혼한 사람들이 죄인처럼 살아가지 않으면 좋겠다"고 강조했다.

벤은 2019년 이욱 이사장과 열애를 인정, 2020년 8월 결혼했다. 두 사람은 2023년 3월 첫 딸을 낳았지만 같은 해 12월 법원에 이혼 조정 신청서를 제출하며 파경을 맞았다. 당시 벤 측은 "이혼 귀책사유는 이욱 이사장에게 있다. 딸의 양육권은 벤이 갖기로 했다"고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com