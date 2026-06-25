아무리 찐친이라도..홍인규, 장동민 구박에 울분 "나도 가장이고 아빠" ('독박투어')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍인규가 장동민의 계속되는 구박에 결국 폭발한다.

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27일(토) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 4회에서는 '개그맨 찐친' 5인방 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 중국의 그랜드 캐니언으로 불리는 태항산으로 떠나는 모습이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 새 여행지를 정하기 위해 한 자리에 모인다. 이때 김준호는 "난 먼저 시즌4 때 갔던 장가계가 좋았다"라고 운을 떼고, 장동민은 "그럼 중국의 다른 곳을 한번 가보자. 요즘 뜨고 있는 곳이 태항산이다. '판관 포청천'이 실제로 근무했던 관아도 있는 곳!"이라고 설명한다.

그러자 홍인규는 "('판관 포청전'은) 드라마잖아?"라고 묻고, 장동민은 "실존 인물을 드라마로 만든 거지"라고 답하면서 "그럼 넌 '불멸의 이순신'이라고 하면, 이순신이 그냥 드라마 주인공인 줄 아냐?"라고 홍인규를 구박한다. 홍인규는 "형은 맨날 나한테만 뭐라 해? 나도 집에 가면 가장이고 아빠인데"라며 섭섭함을 토로하고, 김준호도 "그래. 우리 인규 기죽이지 마!"라며 대리 항의한다.

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티격태격 케미 속, 이들은 중국 태항산을 새 여행지로 결정한다. 이후, 인천공항에서 2시간 반을 날아가 태항산 입구에 도착한다. 장동민은 태항산과 관련해 "뭐든 나한테 물어보라"면서 중국 전문가 포스를 내뿜는다. 이어 그는 "장가계가 여자의 산이라면, 태항산은 남자의 산이다. 사이즈가 아예 다르다"며 무려 600km에 이르는 태항산맥의 규모를 언급한다.

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모두가 한껏 들뜬 가운데, 이들은 '아재 산악회' 감성으로 준비해온 'OOTD'도 자랑한다. 그런데, 유세윤만 혼자 MZ룩으로 입고 나와 '독박즈'의 불만을 산다. 김준호는 "넌 꼭 혼자서 최소한의 자존심을 세우더라"며 일침을 날리고, 장동민은 유세윤의 '신상 모자'에 달린 '택'을 보자 바로 잡아 뜯는다. 갑자기 택을 제거한 장동민의 돌발 행동에 유세윤은 "으악! 안 돼! 나 이제 이 모자 안 써!"라며 분노한다.

유세윤의 처절한 절규에 김대희도 공감하며 "그 택이 모자 값의 90%를 차지하는 거다. 택이 밖으로 나온 게 멋인데, 이제 어떡하냐?"라고 '패알못' 장동민을 타박한다. 이에 장동민은 "헉, 그래? 몰랐네"라며 응급조치에 나서는데, 과연 유세윤이 장동민의 해결책에 어떤 반응을 보일지, 두 사람이 원만하게 화해할 수 있을지 궁금증이 쏠린다.

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중국의 떠오르는 '핫플' 태항산으로 떠난 '독박즈'의 여행기는 27일(토) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 4회에서 만날 수 있다.