박지성, 남아공전 패배에 작심 발언 "지고 있는데 왜 뒤에 숫자를 많이 두나"

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 박지성 해설위원이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 박아람 기자] 박지성 JTBC 해설위원이 남아프리카공화국전 패배에 대해 답답한 심경을 토로했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 25일 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아공에 0대1로 무릎을 꿇으며 자력 16강 진출에 실패했다. 이날 결과로 골득실 -1을 기록한 대한민국은 나머지 조별리그 결과를 지켜봐야 하는 안타까운 상황에 놓였다.

JTBC 해설위원으로 마이크를 잡은 박지성은 경기 내내 대표팀의 안일한 전술과 소극적인 운영에 날 선 비판을 쏟아냈다.

박지성은 이강인 개인의 기량에만 지나치게 의존하는 단조로운 공격 패턴을 지적하며, 선수들이 유기적으로 움직이지 않고 경기 상황을 방관하는 모습에 깊은 우려를 표했다.

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특히 경기 후반부, 실점 이후에도 변하지 않는 대표팀의 보수적인 운영은 박지성의 인내심을 바닥냈다. 0대1로 뒤처진 절박한 상황에서도 수비 숫자를 4명씩 배치하며 공격 숫자를 늘리지 않는 벤치의 판단을 두고 박지성은 "지고 있는 상황에서 왜 뒤에 숫자를 많이 두는지 이해할 수 없다"며 "모험을 걸어야 할 타이밍에 전술 변화가 전혀 없었다"고 일침을 가했다. 페널티박스 안에서 조규성 홀로 고립되는 장면을 지켜보며 대표팀의 공격 전술이 총체적인 난국임을 꼬집은 것이다.

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이날 경기 막판에는 이강인조차 답답함을 토로하는 제스처를 보일 만큼 팀 전체의 합이 무너져 있었다. 박지성은 1차전부터 3차전까지 반복된 대표팀의 고질적인 문제를 정면으로 겨냥했다. 그는 "3경기 내내 수비 중심의 축구만 고집할 뿐, 정작 문전 앞에서 어떻게 득점할 것인지에 대한 계획이 전혀 보이지 않았다"며 "이 경기를 과연 이기려고 준비한 것이 맞는지 스스로 되돌아봐야 한다"고 쓴소리를 아끼지 않았다.

tokkig@sportschosun.com