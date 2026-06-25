이수경, 샤넬로 가득 찬 옷방 공개…이사 앞두고 명품 나눔 선언 "나이 있어 못 입어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이수경이 명품으로 가득한 옷장을 공개했다.

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25일 유튜브 채널 '이수경력직'에서는 '옷장에 샤넬이 몇 개야…? 이수경의 명품백·애착템·특이 취향(?)의상 싹 다 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

12월 이사를 앞두고 있다는 이수경은 "그 전에 이사 준비를 하려고 집에 있을 때 차곡차곡 정리하고 있었다. 계획하는 건 옷 정리도 하고 플리마켓도 했으면 좋겠고 어느 정도 집을 정리했으면 좋겠다"고 밝혔다.

이어 이수경은 옷방을 정리하기 위해 제작진에게 옷방을 공개했다. 주로 트레이닝복만 입고 유튜브 촬영에 임했던 이수경의 옷방에는 명품들이 가득했다. 화려한 색감의 재킷을 꺼낸 이수경은 "너무 예쁜데 한국에서 입을 데가 없다. 한국에서 한번도 못 입었다. 나는 유럽 스타일인가보다"라며 "이것도 보면 사람들이 놀란다. 앞에서 보면 되게 정직한데 뒤가 이렇게 되어있다"며 등이 뻥 뚫린 샤넬 원피스를 공개했다. 이어 또 다른 샤넬 상의를 꺼낸 이수경. 이 상의도 뒤가 뚫려있었다. 이수경은 "은근히 야한 옷 좋아한다더라"라며 웃었다.

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이어 샤넬 트위드 재킷을 꺼낸 이수경은 "내가 되게 좋아하는 재킷이다. 한정판처럼 나오는 건데 이건 제가 정말 잘입는 거다. 여러 군데 잘 어울려서 정말 잘산템이라 생각보다 잘 입는다. 천만 원 정도 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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또 다른 트위드 재킷을 꺼낸 이수경은 "이거 진짜 한동안 사람들이 많이 샀는데 사이즈가 34다. 근데 이게 하나밖에 안 나와서 제가 36을 입는데 34밖에 없는 거다. 그래서 34를 샀다. 몸을 맞추면 된다"고 밝혔다.

가방들도 샤넬백들로 가득했다. 이수경은 "옛날에는 지금처럼 비싸지 않았다. 이것도 그 당시에 300만 원 정도였다. 다 살 수 있는 가격이었다. 지금은 말이 안 되게 비싸니까 살 엄두가 안 난다. 옛날 걸 수선을 잘해서 더 쓰는 게 맞다고 생각한다"고 밝혔다.

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이어 이수경은 팬들에게 나눔할 옷들도 골랐다. 분홍색 퍼 조끼를 꺼낸 이수경은 "색깔이 예뻐서 샀는데 이제는 나이가 드니까 이건 젊은 친구들한테 물려줘야 되지 않을까 싶다"고 밝혔다. 이어 한정판 의류까지 꺼낸 이수경은 "입고 싶은데 입을 수가 없다. 어렸을 때랑 비교하면 어깨 품이 달라지지 않냐. 어리신 분들이 입으면 예쁠 거 같다"고 밝혔다.

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이어 택도 안 뜯은 에르메스 헌팅캡 등도 내놓은 이수경은 "이 물건이 꼭 필요하시면 댓글을 남겨달라. 제가 확인해보고 정말 필요하신 분에게 드리겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com