'임신' 고규필♥에이민, 초음파 사진 첫 공개…"12월에 만나자 행복아"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고규필과 가수 에이민 부부가 초음파 사진을 처음 공개하며 부모가 되는 설렘을 전했다.

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에이민은 25일 자신의 SNS에 남편 고규필과 함께 찍은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 두 사람이 초음파 사진을 나란히 들고 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다. 서로를 바라보며 행복한 미소를 짓는가 하면 에이민은 임산부 배지를 손에 들고 예비 엄마가 된 기쁨을 드러냈다.

에이민은 "엄마와 아빠가 되는 오빠와 나"라며 "12월에 만나자 행복아"라고 적었다. '행복이'는 태어날 아이의 태명으로 알려졌다.

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앞서 고규필 측은 지난 19일 에이민의 임신 소식을 공식 발표했다. 당시 소속사는 에이민이 임신 4개월(15주 차)에 접어들었으며, 올해 12월 출산을 앞두고 있다고 밝혔다. 공식 발표 이후 두 사람은 초음파 사진까지 직접 공개하며 예비 부모가 된 기쁨을 팬들과 함께 나눴다.

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사진을 접한 팬들은 "너무 축하한다", "행복이가 건강하게 태어나길", "두 사람 얼굴에 행복이 가득하다", "벌써부터 좋은 부모가 될 것 같다" 등의 축하 메시지를 보냈다.

고규필은 영화 '범죄도시3'에서 초롱이 역으로 큰 사랑을 받았다. 2023년 9살 연하의 싱어송라이터 에이민과 결혼했다. 이들은 결혼 3년 만에 첫 아이를 품에 안게 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com