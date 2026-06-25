윤두준, 남아공전 패배 후 멘탈 붕괴…"할 말 많지만 실수 할까봐 참겠다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 하이라이트 윤두준이 남아프리카공화국전 패배에 아쉬운 마음을 드러냈다.

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25일 윤두준은 유튜브 채널 'OFFICIAL HIGHLIGHT'를 통해 '2026 북중미 월드컵' 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아공의 경기를 팬들과 함께 즐겼다.

이날 경기가 남아공에 0대1로 무릎을 꿇으며 자력 16강 진출에 실패하자, 윤두준은 "믿기지가 않네요. 꿈인가"라며 한동안 말을 잇지 못했다.

그는 "체코전 때만 해도 이렇게까지 될 줄 몰랐다"면서 "뭔가 하고 싶은 말은 하지 않겠다. 말 실수 할까봐"라며 말을 아꼈다.

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또한 윤두준은 "축구 팬으로서 열렬하게 응원하고 좋아하는 팀은 대한민국 축구 국가 대표 팀인데, 이랬던 적은 없었다"면서 "5살 때부터 아버지 따라서 국가 대표 경기를 봐 왔는데, 우리의 위상이 이랬던 적이 없었는데 안타깝다"고 했다.

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이어 그는 "다른 나라와 비교하지 않겠다. 우리가 잘 못 한거다. 팬의 입장에서 마음이 아프다. 대한민국 축구가 몇 단계 성장할 수 있는 기회였는데 아쉽다"라며 연신 안타까운 마음을 쏟아냈다.

한편 대한민국 월드컵대표팀은 이날 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다.

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olzllovely@sportschosun.com