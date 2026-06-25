'김부장' 소지섭 "류승룡 '김부장'과 결이 달라, 신경쓰지 않았다"

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 소지섭이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

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[스포츠조선 정빛 기자] 소지섭이 SBS 드라마 복귀 소감을 밝혔다.

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소지섭은 25일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회에서 "SBS는 고향 같은 곳"이라며 "류승룡의 '김부장'과 결이 달라서 신경 쓰지 않았따"라고 했다.

'김부장' 은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

동명 네이버 웹툰을 각색한 작품으로 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드' 등을 통해 탄탄한 필력을 선보인 남대중 작가가 극본을, '원더풀 월드', '트레이서', '보이스 2' 등에서 감각적인 연출력을 증명한 이승영 감독과 색다른 시선으로 극의 신선함을 더할 이소은 감독이 의기투합해 초미의 관심을 모은다.

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소지섭은 평범한 중소저축은행 직원으로 근무 중이지만 알고 보면 남북파공작원 출신인 민지 아빠 김부장 역으로 나온다. '김부장' 대본을 처음 봤을 때를 떠올린 소지섭은 "액션 드라마를 또 하고 싶었다. 그런데 그 안에 담긴 김부장의 서사, 딸을 찾아 다니는 아빠의 심경을 보면서 설득이 됐다"라고 말했다.

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그간 '발리에서 생긴 일', '주군의 태양' 등 SBS 드라마 타율이 좋은 편인 만큼, 이번 SBS 드라마 복귀에 반가움을 산다. 소지섭은 "1996년 SBS 드라마 '모델'로 데뷔했다. 그 뒤로 SBS 드라마를 많이 했다. 주인공도 SBS에서 처음 했다. 그래서 이번 '김부장'도 기대하고 있다"라며 "SBS는 고향 같은 곳이다. 익숙한 공간에 오니, 불편함 없이 하고 있다"라고 웃었다.

최근 큰 사랑을 받은 '서울 자가에 사는 대기업 다니는 김부장'과 관련한 질문도 나왔다. 당시 김부장 역할은 배우 류승룡이 맡았었다.

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소지섭은 "김부장은 같지만 결이 달라서 신경 쓰지 않았다"라며 "여기에는 통쾌하고 시원하고 다양한 액션이 있다. 각 캐릭터마다 사연이 있어서, 잘 조합된다"라고 차별점을 짚었다.

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SBS 새 금토드라마 '김부장'은 오는 6월 26일(금) 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com