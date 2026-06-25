'김부장' 주상욱 "첫 악역, 이렇게 많이 맞은 적 처음…난 시청률 중요한 사람"

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 주상욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

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[스포츠조선 정빛 기자] 주상욱이 악역 연기를 언급했다.

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주상욱은 25일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회에서 "처음 악역인데 이렇게 맞은 적은 처음"이라며 "전 시청률 중요하게 생각한다"라고 했다.

'김부장' 은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

동명 네이버 웹툰을 각색한 작품으로 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드' 등을 통해 탄탄한 필력을 선보인 남대중 작가가 극본을, '원더풀 월드', '트레이서', '보이스 2' 등에서 감각적인 연출력을 증명한 이승영 감독과 색다른 시선으로 극의 신선함을 더할 이소은 감독이 의기투합해 초미의 관심을 모은다.

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이 감독은 "우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 평범한 아빠다. 딸이 위험에 빠지면서, 딸을 찾기 위해, 그리고 숨겨놓은 자기 과거와 싸우면서 고군분투하는 작품이다"라고 극을 소개했다.

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딸을 구한다는 주제로, 한국판 '테이큰'을 떠올리기도 한다. 이 감독은 "'테이큰'을 능가한다고 생각한다"라면서도 "농담이고, '테이큰'의 장점도 고스란히 있지만, 주변 인물들의 서사들도 있다. 여러가지 화려한 볼거리가 많을 것 같다"라고 자신했다.

주상욱은 주학건설의 회장이자 모든 것을 돈과 폭력으로 해결하는 인물인 주강찬 역을 맡았다. "대놓고 하는 악연은 처음"이라는 주상욱에 이 감독은 "주상욱은 '김부장' 이전과 이후로 나뉠 것 같다"라고 칭찬했다.

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이에 주상욱은 "이렇게 맞은 적은 처음이다. 보통 때리고 맞는데, 저는 맞은 적이 많다. 화끈하게 맞고 때리고, 열심히 촬영했다"며 고개를 끄덕였다.

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실제 딸 아빠인 만큼, 부성애가 핵심인 '김부장'을 촬영하면서 느낀 감정에 대한 얘기도 나왔다. 그러자 주상욱은 "차이는 없다"라고 말해 웃음을 안겼다.

시청률 목표와 공약에 대해서도 얘기가 나왔다. 윤경호는 "13년 만에 다시 SBS를 찾으셨으니, 13이라는 숫자가 의미 있는 것 같다. 그러니 시청률13%를 넘게 된다면 '김부장' 시즌2를 했으면 한다"라고 바랐다.

소지섭은 "상관 없이 제 작품이 기다려질 뿐이다"라며 "시청률이라는 게 무겁기도 하지만, 제 작품이 재밌게 나오길 바란다"라고 했지만, 주상욱은 "저는 시청률 중요하게 생각하는 사람이라, 잘 나왔으면 좋겠다. 두 자리가 나와서, 제가 있을지 없을지 모르겠지만 시즌2를 가면 좋겠다"고 거들었다.

SBS 새 금토드라마 '김부장'은 오는 6월 26일(금) 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com