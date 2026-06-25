'김부장' 손나은 "MZ 아닌데, 트렌드세터 역할…홍일점이라 좋았다"

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 손나은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

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[스포츠조선 정빛 기자] 손나은이 '김부장'에서 맡은 역할을 소개했다.

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손나은은 25일 서울 목동 SBS사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회에서 "MZ가 아니라 친구들 어떻게 하는지 찾아봤다"라며 "홍일점이라 좋았다"라고 했다.

'김부장' 은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

동명 네이버 웹툰을 각색한 작품으로 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드' 등을 통해 탄탄한 필력을 선보인 남대중 작가가 극본을, '원더풀 월드', '트레이서', '보이스 2' 등에서 감각적인 연출력을 증명한 이승영 감독과 색다른 시선으로 극의 신선함을 더할 이소은 감독이 의기투합해 초미의 관심을 모은다.

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손나은은 김부장 회사 동료이자 비밀을 숨기고 있는 인물 상아 역으로 통통 튀는 MZ 직장 동료의 면모부터 궁금증을 유발하는 미스터리함까지 다양한 매력을 터트릴 예정이다. "선배님들과 함께 연기하는 게 기쁘면서도 부담된 것은 사실"이라며 "선배님들이 편하게 해주셔서 즐겁게 했다. 마지막에는 홍일점이라서 좋았다"라고 털어놨다.

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이어 트렌디세터 역할에 "저도 MZ가 아니라서, 요즘 MZ 친구들 어떻게 하는지 찾아보기도 했다. 작가님이 워낙 글을 잘 써주셔서 표현할 수 있었던 것 같다. 드러나는 부분과 감춰진 부분 사이에서 감정을 잘 맞추려고 했다. 어떻게 하면 상아를 더 궁금해 하실까라는 고민을 많이 했다"고 답했다.

SBS 새 금토드라마 '김부장'은 오는 6월 26일(금) 첫 방송된다.