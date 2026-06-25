[SC현장]"한국판 '테이큰' 그 이상"…소지섭표 '김부장', 뜨거운 부성애 액션 온다(종합)

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 최대훈, 소지섭, 윤경호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

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[스포츠조선 정빛 기자] 딸을 되찾기 위한 평범한 아빠들의 가장 뜨거운 복수가 시작된다. SBS 새 금토드라마 '김부장'이 한국판 '테이큰' 그 이상을 자신했다.

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25일 서울 목동 SBS사옥에서 SBS 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 이승영 감독, 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은이 참석했다.

'김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

동명 네이버 웹툰을 각색한 작품으로 '원더풀 월드', '트레이서', '보이스 2' 등에서 감각적인 연출력을 증명한 이승영 감독과 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드' 등을 통해 탄탄한 필력을 선보인 남대중 작가가 의기투합했다.

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이 감독은 "우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 평범한 아빠다. 딸이 위험에 빠지면서, 딸을 찾기 위해, 그리고 숨겨놓은 자기 과거와 싸우면서 고군분투하는 작품이다"라고 극을 소개했다.

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딸을 구한다는 주제로, 한국판 '테이큰'을 떠올리기도 한다. 이 감독은 "'테이큰'을 능가한다고 생각한다"라면서도 "농담이고, '테이큰'의 장점도 고스란히 있지만, 주변 인물들의 서사들도 있다. 여러가지 화려한 볼거리가 많을 것 같다"라고 자신했다.

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 소지섭이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

소지섭은 평범한 중소저축은행 직원으로 근무 중이지만 알고 보면 남북파공작원 출신인 민지 아빠 김부장 역으로 나온다. '김부장' 대본을 처음 봤을 때를 떠올린 소지섭은 "액션 드라마를 또 하고 싶었다. 그런데 그 안에 담긴 김부장의 서사, 딸을 찾아 다니는 아빠의 심경을 보면서 설득이 됐다"라고 말했다.

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그간 '발리에서 생긴 일', '주군의 태양' 등 SBS 드라마 타율이 좋은 만큼, 이번 SBS 드라마 복귀에 반가움을 산다. 소지섭은 "1996년 SBS 드라마 '모델'로 데뷔했다. 그 뒤로 SBS 드라마를 많이 했다. 주인공도 SBS에서 처음 했다. 그래서 이번 '김부장'도 기대하고 있다"라며 "SBS는 고향 같은 곳이다. 익숙한 공간에 오니, 불편함 없이 하고 있다"라고 웃었다.

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 최대훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

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최근 큰 사랑을 받은 '서울 자가에 사는 대기업 다니는 김부장'과 관련한 질문도 나왔다. 소지섭은 "김부장은 같지만 결이 달라서 신경 쓰지 않았다"라며 "여기에는 통쾌하고 시원하고 다양한 액션이 있다. 각 캐릭터마다 사연이 있어서, 잘 조합된다"라고 차별점을 짚었다.

최대훈은 태권도 금메달리스트이자 현재는 태권도장에서 아이들을 가르치는 태훈 아빠 성한수를 연기한다. "정식으로 액션을 해본 적이 처음"이라는 최대훈은 "좋은 감독님과 배우진을 봤을 때, 안 할 이유가 없었다"라고 했다.

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 윤경호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

윤경호는 과거 전장의 신이었지만 현재는 다빈 아빠로 불리는 게 제일 자랑스럽다는 박진철 역할을 맡아 열연을 펼친다. 작품에 참여한 계기로는 "아빠 유니버스가 너무 마음에 들었다. 이 감독님과의 작품에서 노숙자 단역을 했었다. 감독님께 오래 볼 수 있는 배우로 보답하고 싶었다"라면서 "무엇보다 '야인시대' 이후 25년 만에 SBS에 오게 됐다"며 힘주어 말해, 취재진의 박수를 샀다.

최근 '중증외상센터', '취사병 전설이 되다' 등 연이어 히트작에 출연, 시청자들 사이에서는 '윤경호가 나오면 믿고 본다'는 반응도 많다.

윤경호는 "감사하면서 걱정되고, 걱정되면서도 새로운 작품을 만나면 또 잘하고 싶은 마음이 있다. 양가 감정 사이에서 최선을 다할 뿐이다. 결과에 있어서는 겸허하게 받아들인다. 그리고 저 혼자만 잘 해서 잘된 게 아니다. 마찬가지로 '김부장'도 이 팀과 함께 하기 때문에 박진철이라는 새로운 인물을 보여줄 수 있을 것 같다"며 각오를 다졌다.

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 주상욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

주상욱은 주학건설의 회장이자 모든 것을 돈과 폭력으로 해결하는 인물인 주강찬 역을 맡았다. "대놓고 하는 악역은 처음"이라는 주상욱에 이 감독은 "주상욱은 '김부장' 이전과 이후로 나뉠 것 같다"라고 칭찬했다. 이에 주상욱은 "이렇게 맞은 적은 처음이다. 보통 때리고 맞는데, 저는 맞은 적이 많다. 화끈하게 맞고 때리고, 열심히 촬영했다"며 고개를 끄덕였다.

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 손나은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

손나은은 김부장 회사 동료이자 비밀을 숨기고 있는 인물 상아 역으로 통통 튀는 MZ 직장 동료의 면모부터 궁금증을 유발하는 미스터리함까지 다양한 매력을 터트릴 예정이다. "선배님들과 함께 연기하는 게 기쁘면서도 부담된 것은 사실"이라며 "선배님들이 편하게 해주셔서 즐겁게 했다. 마지막에는 홍일점이라서 좋았다"라고 털어놨다.

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 최대훈, 소지섭, 손나은, 윤경호, 주상욱(왼쪽부터)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

시청률 목표와 공약에 대해서도 얘기가 나왔다. 윤경호는 "13년 만에 다시 SBS를 찾으셨으니, 13이라는 숫자가 의미 있는 것 같다. 그러니 시청률13%를 넘게 된다면 '김부장' 시즌2를 했으면 한다"라고 바랐다.

이에 소지섭은 "시청률이라는 게 무겁기도 하지만, 제 작품이 재밌게 나오길 바란다"라고 했지만, 주상욱은 "저는 시청률 중요하게 생각하는 사람이라, 잘 나왔으면 좋겠다"고 반문해 웃음을 자아냈다.

전작 '멋진 신세계'가 호평을 받은 것과 관련해서는 최대훈이 "너무 잘 된 드라마고, 저도 재밌게봤다. 고생하신 게 느껴질 정도였다. 기분 좋게 보셨으니, 저희 것도 기분 좋게 봐주실 것 같다. 두려움이나 불안감은 전혀 없다"라고 자신 있게 말했다.

김 감독 또한 "'멋진 신세계'가 달달한 케이크 맛이라면 저희는 시원한 맛이다. '멋진 신세계'의 흥행을 즐거워하고 있었다"라고 덧붙였다.

SBS 새 금토드라마 '김부장'은 오는 6월 26일(금) 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com