'금쪽같은 내새끼' 6년 만에 종영…26일 마지막 방송 "꼭 돌아올게요" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] '금쪽같은 내 새끼'가 오는 26일을 끝으로 종영한다.

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오는 26일(금) 밤 9시, 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '대한민국을 울렸던 6년의 감동 스토리'가 공개된다.

이날 스튜디오에는 아이들을 위해 쉼 없이 달려온 6년의 여정을 함께한 특별한 가족들이 모인다. 수많은 금쪽이의 변화를 이끌어온 오은영 박사와 변화의 주인공들이 한자리에 모여 반가운 재회의 시간을 가질 예정이다.

관찰된 영상에서는 독박 육아의 고통으로 우울증을 호소했던 202회 국제 부부 가족의 180도 달라진 일상이 공개된다. 사회의 일원으로 다시 첫걸음을 내디딘 엄마를 대신해 아빠가 '육아 체인지'에 나선 모습이 그려진다. 이 밖에도 아이에게 훈련과 장래 희망을 강요했던 211회 싱글대디 가족과 공기를 삼키는 틱 증상을 보였던 224회 금쪽이, 언어 장벽으로 어려움을 겪었던 57회 캐나다 엄마의 반가운 근황도 전해진다.

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이어진 영상에서는 프로그램 초창기 많은 시청자의 응원을 받았던 선택적 함구증 금쪽이가 깜짝 등장한다. 과거 말문을 열기 어려워했던 금쪽이는 현재 중학교 입학을 앞둔 청소년으로 성장해 핸드볼 선수로 활약하고, 학급 부회장까지 맡는 모습으로 놀라움을 안긴다. 가족 식사 자리에서 직접 주문까지 해내는 변화된 일상도 공개된다.

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한편, 음주 운전 교통사고로 엄마를 떠나보내 많은 시청자의 안타까움을 자아냈던 금쪽이네 가족도 스튜디오를 찾는다. 방송 당시 큰 화제를 모았던 금쪽이는 어느덧 19세가 되어 운전면허 필기시험을 준비 중인 근황을 전한다. 아빠와 서로를 의지하며 성장해 온 금쪽이는 성인을 앞둔 지금, 독립을 고민하며 조금씩 웃음을 되찾아가는 모습을 보여준다. 특히 오은영 박사를 위해 직접 준비한 깜짝선물은 스튜디오를 따뜻한 감동으로 물들였다는 후문이다.

수많은 가족과 함께 울고 웃으며 달려온 6년의 시간. 대한민국을 울리고 웃긴 찬란했던 여정의 마무리는 오는 26일 금요일 밤 9시 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com