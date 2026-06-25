'넷째 임신' 김동현 "연애 때부터 피임 안 해, 자녀 계획해 출산"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 이종격투기 선수 김동현이 아이 넷 임신 비하인드를 전하며 금슬을 자랑했다.

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25일 '밉지않은 관종언니' 유튜브 채널에는 'UFC 김동현♡송하율 부부 4명 출산 아들 둘, 딸 둘 골고루 낳는 법 최초공개(반포 60평 아파트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

11년 장기 열애 후 결혼한 김동현 부부는 여전히 뜨거운 금슬을 자랑했다. 이지혜는 "아이 넷 모두 시험관이 아닌 자연임신 아니냐. 사랑이 뜨겁게 타오르고 있다. 아이들은 다 계획한 거냐"라고 물었고, 김동현은 "다 계획했다. 연애하던 시절 30대가 됐을 때, 아이가 생기면 하늘의 뜻이라고 생각하자고 했다"라고 말했다.

이지혜는 "조심하며 피임했나"라고 묻자, 김동현은 "그런 걸 다 안 했는데도 아이가 안 생겨서 내게 문제가 있나 걱정했다. 결혼 후에도 바로 안 생겨서 아내가 한약을 먹었고 2주도 안됐을 때 아이가 생겼다"라고 털어놨다.

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한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀으며 넷째는 오는 10월 출산 예정이다. 김동현 최근 넷째 임신 소식과 더불어 정관수술 소식도 전해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com