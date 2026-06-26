이혜영, 의붓딸 한 마디에 연예 활동 중단 "美 유학 따라가 학부형 회장 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이혜영이 딸 한 마디에 연예활동을 중단했다고 밝혔다.

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25일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에서는 '15년째, 가슴으로 낳은 딸과 LA 마트털이(엄마 이혜영 최초공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

LA에서 의붓딸을 만난 이혜영. 15년 전 처음 만났다는 두 사람은 첫 만남을 떠올렸다. 딸은 "그때는 11살 정도밖에 안 됐다. 화가 많은 아이였던 거 같다. 아빠랑 엄마 만나러 가면 아빠 뒤에 숨어있고 질문해도 틱틱댔는데 그런 걸 불구하고도 너무 잘해주시고 편안하게 해주고 싶은 게 보이고 느껴져서 속으로는 기뻤는데 조용히, 쑥스럽게 있었다"고 밝혔다.

이에 이혜영은 "얘의 상황이 화가 날 수밖에 없는 상화이었다. 엄마 아빠가 이혼하고 자기가 혼란스러우니까 화가 났겠지. 내가 싫어서 틱틱댄 건 아니었고 그 상황이 자기가 감당하기 힘들었던 거 같다. 아이들은 내가 어떻게 하냐에 따라 달라지는 거지 아이가 문제 있는 건 아니다. 밝은 아이가 되게 해줘야지 싶었다. 걱정은 없었고 딸이 생겨서 좋았다"고 밝혔다.

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'뉴맘'이었던 호칭은 어느날 자연스럽게 엄마가 됐다. 딸은 "엄마가 너무 엄마처럼 해주는데 날 사랑하는 게 너무 보이는데 그냥 어느날 '오늘이 날이다. 엄마라고 불러야겠다' 해서 '엄마'라고 불렀다"고 밝혔다.

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산타모니카 해변에 도착한 두 사람은 미국살이의 추억을 떠올렸다. 이혜영은 "내가 그때 학부형 노릇을 되게 재밌게 했다. 학부형 회장했다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다.

딸은 "엄마 아빠가 결혼하자마자 중학교 유학을 갔다. 친해질 시간도 1년밖에 없었는데도 와주신 거다"라고 고마워했고 이혜영은 "그때는 연예인 친구들 아무도 안 만나고 학부형들을 그렇게 만났다. 학부형 회장을 하니까 너무 재밌더라. 영어 한마디도 못하는데 그 행사를 내가 다 주최했다"고 밝혔다.

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딸 역시 "영어도 못하시는데 학부모 회장도 해주시고 어떻게 해서든 저랑 친해질 수 있게 노력을 많이 해주신 게 이제 와서 또 보인다"고 밝혔다.

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화려한 커리어를 중단한 후 엄마로 살아가기로 한 계기는 딸의 한 마디 때문이었다. 이혜영은 "얘가 어느날 '친구들이 왜 드라마 안 찍?v' 이러는 거다. 'TV에 나왔으면 좋겠어?' 하니까 그렇다더라. '그럼 네가 선택해라. 내가 유명한 연예인이 되면 시간을 못 보내. 아니면 TV에 안 나오더라도 네 옆에 있어주는 거 둘 중에 하나 고르라 했는데 나랑 있는 걸 고르더라. 그러면 '잘 키워주고 그때 다시 연예인할게' 했더니 알겠다더라. 자기 때문에 연예인 생활 안 한 거 안다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com