앤더블, 데뷔 전부터 日 메이저가 찍었다…EPIC 레코드 재팬과 계약

사진제공=YH엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 일본 메이저 음반사 EPIC 레코드 재팬과 손잡고 현지 시장 공략에 나선다.

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앤더블은 지난 5월 세계 3대 음악 기업 중 하나인 소니 뮤직 엔터테인먼트 재팬(Sony Music Entertainment (Japan) Inc.) 산하 소니 뮤직 레이블즈(Sony Music Labels Inc.)의 레이블 EPIC 레코드 재팬(EPIC Records Japan)과 일본 데뷔 계약을 체결했다. 정식 현지 데뷔에 앞서 메이저 레이블과 손을 잡으며 일본 활동에 청신호를 켰다.

지난 5월 국내에서 발매한 미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)'는 데뷔와 동시에 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 한터차트 기준 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간 음반 판매량) 73만 장을 돌파하며 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 톱4에 이름을 올렸고, 타이틀곡 '큐리어스(Curious)'로는 데뷔 8일 만에 음악방송 2관왕을 차지하며 강렬한 존재감을 각인시켰다.

일본 현지 반응도 뜨겁다. 앤더블은 정식 데뷔 전부터 주요 음반 차트 상위권에 오르며 높은 관심을 입증했다. '시퀀스 01: 큐리어시티'는 일본 최대 음반 매장 타워레코드 전점 종합 앨범 주간 차트 2위, 빌보드 재팬 다운로드 앨범 차트 2위, 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 4위를 기록했다.

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이 같은 인기에 힘입어 앤더블은 오는 6월 30일부터 7월 2일까지 일본 K-아레나 요코하마, 7월 11일부터 12일까지 지라이온 아레나 고베에서 쇼콘 '2026 앤더블 쇼 콘서트 : 웰컴 투 큐리어스(2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious)'를 개최한다. '큐리어시티 스터디 클럽(Curiosity Study Club)' 콘셉트 아래 타이틀곡 '큐리어스'를 비롯한 다채로운 무대를 선보이며 현지 팬들과 만날 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com