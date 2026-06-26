스윙스, '놀토' 녹화 돌연 중단 "제작진에 기분 나빠, 오프닝부터 화났다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 스윙스가 '놀토' 제작진에 화가 났던 일화를 공개했다.

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25일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에서는 '예능 래퍼 원투펀치의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한해는 스윙스가 '놀라운 토요일'에 출연했을 때 녹화를 중단시켰던 일화를 밝혔다. 한해는 "힙합 특집이어서 크러쉬랑 나가는데 한창 이찬혁의 '어느새 힙합은 안 멋져' 노래가 유행할 때였다. 힙합 특집이니까 등장하는데 그 노래를 튼 거다 그때부터 형이 기분이 상한 거다. 인사를 해야 되는데 말을 안 하더라. 녹화하는 내내 화가 나있었다"며 "'놀토'하면서 최초로 '잠깐 한 마디만 좀 말하고 가도 될까요? 이건 얘기하고 가야 될 거 같다. 오프닝에서 힙합이 안 멋져 라는 얘기가 나온 게 자긴 너무 기분 나쁘다'고 얘기했다. (제작진들은) 다들 의도한 게 아니니까 설마 그런 이유로 기분 나빴나 싶어 놀란 거다"라고 떠올렸다.

한해는 "방송에는 안 나갔고 제작진이 '바로 그런 줄 몰랐다. 오프닝에서 빼겠다' 하니까 '그럴 거예요? 그럼 저도 열심히 할게요' 하면서 원래 스윙스 형으로 돌아왔다. 난 그게 진짜 프로라고 생각했다"고 밝혔다.

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스윙스는 "방송국 입장이라고 두 사람은 당연히 이해해주겠지만 게스트 입장에서는 예를 들어 '발라드는 구려' 이런 노래가 있는데 박효신 형이 나올 때 트는 건 진짜 아니지 않냐. 그래서 붐 형도 센스있게 '어떤 노래 틀었으면 좋았을까요?' 했는데 그때 크러쉬가 신곡 홍보하러 왔다. 그래서 '크러쉬 거 틀면 되잖아요' 하니까 다들 잘 넘어갔다"고 밝혔다.

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이어 "뭘 느꼈냐면 다들 공중파 예능인이시고 슈퍼스타 아니냐. 진짜 프로인 게 느껴지는데 내가 '이렇게 말하면 저 기분 나빠요' 이렇게 말했는데 다들 처음에 1초만 놀라고 바로 웃더라"라고 밝혔다.

한해는 "그때 ('놀토') 8년 하면서 최초로 게스트가 녹화를 끊은 상황이었다. 그래서 되게 인상 깊고 형이 할말은 하는구나라는 걸 느꼈다"고 밝혔고 딘딘은 "나는 형 이해한다. 왜냐면 힙합하는 사람이고 여기서 이 형이 웃음 밈으로 소화하면 이 형 입장에서도 조리돌림을 당했을 거다"라고 스윙스를 이해했다.

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wjlee@sportschosun.com