'45세' 고지용, 충격적인 근황 사진 퍼지더니..결국 직접 카메라 앞에 섰다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 독거노인 지원을 위한 활동에 나서며 선한 영향력을 전했다.

Advertisement

고지용은 지난 25일 개인 계정에 "어르신들의 여름이 조금이라도 덜 힘드셨으면 좋겠다. 올해 여름은 지난해보다 더 덥다고 한다. 무더위는 누구에게나 힘들지만 홀로 지내시는 어르신들께는 더욱 큰 위험이 될 수 있다"고 적었다.

이어 "오늘 독거노인종합지원센터, 한국사회보장정보원과 함께 혹서기 어르신 지원을 위한 업무 미팅을 마쳤다"며 "#독거노인종합지원센터 #한국사회보장정보원 #복지로 #복지멤버십 #복지위기알림앱" 등의 해시태그를 덧붙였다.

함께 공개된 사진에는 관계자들과 함께 환하게 미소 짓고 있는 고지용의 모습이 담겼다. 다소 야윈 얼굴이 눈길을 끌었지만 밝은 표정으로 봉사 활동에 참여하며 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

최근 온라인에서는 고지용의 건강 상태를 우려하는 목소리가 이어지기도 했다. 과거 공개된 사진에서 볼살이 눈에 띄게 빠진 모습이 알려지면서 건강 이상설이 제기된 바 있다.

Advertisement

이에 한 팬은 최근 진행된 틱톡 라이브 방송 영상을 공유하며 "몇 년 전 건강이 좋지 않았을 당시 사진만 계속 올라오다 보니 지금도 그 모습인 줄 아시는 분들이 많다"고 설명했다. 실제 최근 영상 속 고지용은 팬들과 자연스럽게 소통하며 한층 안정된 모습을 보여 건강 이상설을 일축했다.

tokkig@sportschosun.com