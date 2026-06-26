"허경환이 내 연락 안 받아" 박영진 폭로..갈등 있었나 ('놀면 뭐하니?')

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[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 박영진이 허경환에 대해 폭로한다.

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6월 27일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '휘파람 라이더스' 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 정준하, 박영진과 함께 한강 라이딩을 즐기는 모습이 그려진다.

허경환과 공채 개그맨 동기이기도 한 박영진은 "요즘 허경환이 내 연락을 안 받는다"라고 폭로해 관심을 모은다. 허경환은 최근 어떠한 이유로 계속 연락을 취하는 박영진을 피하고 있다고 밝히는데, 과연 두 사람 사이에 무슨 사연이 있는 것인지 궁금증을 자아낸다.

그런가 하면, 박영진은 최근 '놀면 뭐하니?'에 출연한 김원훈을 비롯해, 양상국, 이용진, 이선민, 곽범 등 개그맨들의 맹활약에 부담감을 느끼면서 웃겨야 한다는 의욕을 활활 불태운다.

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이에 정준하는 "오늘 왜 이렇게 무리수를 둬"라고 외치며 박영진 견제에 들어간다. 독기를 품은 박영진은 "난 오늘만 사는 개그맨"이라면서 절박하게 웃음을 노리고, 동기의 분투를 본 허경환은 "얘가 이런 애가 아닌데…"라고 반응해 그 현장을 궁금하게 만든다.

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공개된 사진 속 호시탐탐 기회를 엿보는 박영진의 모습이 눈길을 끈다. 그러나 뜻대로 풀리지 않은 것인지 유재석과 독대를 하는 모습이 포착돼, 무슨 상황인지 궁금증을 증폭시킨다.

박영진의 독기 품은 활약은 6월 27일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com