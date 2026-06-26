티파니, ♥변요한과 웨딩 기념 사진 공개 "LA에서도 혼인신고" ('전참시')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전참시' 티파니가 변요한과의 러브스토리를 공개한다.

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26일 MBC '전지적 참견 시점' 측은 '티파니가 예뻐진 이유? 사랑 세포 덕분♥ 새댁 티파니의 성대 검사 스케줄!'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

이영자는 "티파니 왜 이렇게 예뻐졌는지 한 가지만 알려달라"고 물었고 티파니는 "그건 아무래도 사랑 세포 덕"이라며 변요한과의 결혼을 언급했다.

1년간 사귀었다는 두 사람. 결혼하고 좋은 점에 대해 티파니는 "정말 든든한 내 편이 생겼다. 하루가 마무리되면 내일 또 세상을 맞설 힘이 생긴다"며 "(변요한이) 되게 섬세하다. 무심한데 엄청 섬세하다"고 밝혔다.

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양세형은 "티파니도 물어봤을 거 아니냐. (변요한은) 함께 해서 뭐가 제일 좋냐고 하냐"고 물었고 티파니는 "물어봤는데 파워 J여서 뭐든지 다 헤쳐나갈 수 있을 거 같다더라"라며 웃었다.

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지난 2월 혼인신고를 하고 아직 결혼식은 올리지 않은 두 사람. 티파니는 "저는 일단 혼인신고로 행복하다. 혼인신고할 때 양가 부모님과 같이 축하해줬다"며 "LA에서도 했고 한국에서도 했다. 폴라로이드 사진도 찍으러 갔다. 저희가 워낙 카메라를 많이 받는 직업이니까"라고 밝혔다.

한편, 티파니와 변요한은 디즈니 플러스 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺은 후 연인으로 발전, 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com