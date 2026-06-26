'하나 코리아' 김민하 "北양강도 사투리 도전, 과외 받으며 연습해"

26일 CGV용산에서 영화 '하나 코리아' 언론시사회가 열렸다. 시사회 마치고 기자간담회 참석한 배우 김민하. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김민하가 "북한 양강도 사투리 과외 받으면서 연습했다"고 말했다.

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26일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 휴먼 영화 '하나 코리아'(프레드릭 쇨베르 감독, 시소픽쳐스·손탁픽쳐스 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 북한을 떠나 수많은 고비를 넘기고 한국에 정착한 20대 탈북 여성 혜선 역의 김민하, 혜선이 하나원에서 생활하며 만나게 된 언니 숙희 역의 김주령, 한국에서의 자유와 소소한 즐거움을 누구보다 먼저 발견하는 탈북민 보미 역의 안서현, 그리고 프레드릭 쇨베르 감독, 최성재(샤론 최) 각본가가 참석했다.

북한 양강도 사투리 연기에 도전한 김민하는 "코치들이 있었다. 계속 과외를 받으며 연습했고 촬영 끝난 뒤에도 후시 녹음에서 더 신경쓰려고 했다. 다큐멘터리도 더 보려고 했다"고 덧붙였다.

대한민국에 정착한 탈북민 30여명을 심층 인터뷰한 실화를 모티브로 영화화 한 '하나 코리아'는 낯선 삶 속에서도 끝내 앞으로 나아가려는 탈북 여성의 여정을 담은 작품이다. 김민하, 김주령, 안서현이 출연했고 덴마크 출신 프레드릭 쇨베르 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 7월 8일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com