이상인, 주말부부 끝났나..자폐 子 위해 큰 결심 "밀양서 가족과의 시간 늘려" ('금쪽')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이상인 가족이 오은영 박사의 솔루션 이후 한층 밝아진 근황을 전했다.

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26일 방송된 채널A '요즘 육아-금쪽같은 내 새끼'에서는 배우 이상인 가족의 반가운 근황이 공개됐다.

1년 전 자폐 스펙트럼 진단을 받은 첫째와 세 아들을 키우며 힘겨운 시간을 보냈던 이상인 가족은 한층 밝아진 모습으로 눈길을 끌었다.

이날 이상인은 방송 출연 이후 달라진 점에 대해 "아내가 프로그램에 너무 고마워했다. 우리 가정에 큰 도움을 주셨다"고 밝혔다. 이상인의 아내는 눈물을 보이며 "이 프로그램 출연과 박사님과 앉아서 이야기하는 기회 자체가 우리 가족에게 정말 동아줄이었다. 마음이 흙빛에서 무지갯빛으로 바뀌었다"며 고마움을 전했다.

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오은영 박사는 "엄마가 밝아진 건 말할 것도 없고 힘이 생겼다. 아이들을 대할 때도 엄마로서의 힘과 지도력, 단단함이 생겼다. 엄마가 밀양에서 잘하고 있는 것 같다"고 칭찬했다.

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앞서 오은영 박사는 주말부부였던 이상인 부부에게 합가를 권유한 바 있다. 이에 대해 이상인은 "방법을 찾아보다가 아이들을 위해서는 지금 집에서 편안하게 뛰어놀면서 지내게 하는 게 낫다고 생각했다. 학교도 이미 적응을 한 만큼 내가 서울 일을 줄이기로 결정했다"고 말했다.

이어 "밀양에서도 할 일이 많이 보였다. 웬만하면 일이 끝나고 집에 올 수 있는 반경 안에서 하고 가족과 있는 시간을 훨씬 늘렸다. 아이들도 굉장히 좋아하고 무엇보다 아내가 달라졌다"고 덧붙였다.

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세 형제 역시 몰라보게 성장한 모습으로 감동을 안겼다. 첫째는 듬직한 형으로 한층 성장했고, 동생들 역시 형을 배려하고 양보하는 모습으로 훈훈함을 더했다.

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오은영 박사는 "첫째가 진짜 많이 좋아졌다. 말도 많이 늘었고 가족과 함께 있는 시간을 굉장히 편안해한다. 자기표현도 많아졌다"며 흐뭇해했다.

이상인은 "첫째가 예전에는 동생들한테 관심이 없었다. 아무래도 자폐 스펙트럼 때문에 본인이 좋아하는 것만 하고 동생들과 대화도 안 하고 신경 안 썼는데 요즘은 둘째가 그림 그리면 물어보고, 막내가 기차 안전선 근처에서 놀면 얼른 가서 위험하다고 데려온다"고 달라진 모습을 전했다.

이어 "막내는 원래 형이 마음에 안 들면 때리기도 했는데 얼마 전에는 키즈카페에서 다른 형이 첫째에게 반말하니까 '왜 우리 형한테 반말하냐'고 따라다니면서 계속 따지더라. 형의 보디가드가 됐다"며 "우리가 지시하지 않아도 자기들끼리 챙기는 모습을 보니까 감사했다"고 밝혔다.

끝으로 이상인은 "진짜 행복한 건 같이 있는 시간이 많지만 잠깐 자리를 비워도 불안하지 않고, 다녀오면 아내가 반겨준다. 내 삶의 원동력은 아내의 웃는 얼굴"이라며 애정을 드러냈다.