이경실, 나영석 PD 향한 공개 불만 "왜 배우들하고만 일하냐" ('십오야')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 나영석 PD에게 불만을 드러냈다 .

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26일 유튜브 '채널 십오야'에는 '나영석/미혼/29세 시절 여걸파이브 누나들과 수다 한바탕 | 나영석의 몽글몽글'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이경실은 과거 KBS 2TV '여걸파이브' 연출을 맡았던 나영석 PD를 향해 "나 PD한테 불만이 있다. 우리 예능을 하면서 많은 히트작을 남겼는데 왜 요즘은 정작 배우들하고만 일을 하냐"고 돌직구를 날렸다.

나영석 PD는 "갑자기 나한테 왜 그러냐"며 당황했고, 이경실은 "만나면 그 이야기를 하고 싶었다"고 솔직하게 말했다.

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이에 현재 이경실과 함께 연극 '사랑해 엄마'에 출연 중인 조혜련은 "그래서 우리가 배우가 돼서 왔다"며 "배우를 원한다? 배우가 되면 되는 거다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이를 들은 지석진은 "마인드가 많이 달라졌다"며 감탄했다. 이어 "'십오야'하면서 영석이가 이렇게 조용한 건 처음"이라고 말해 웃음을 더했다.

실제로 나영석 PD는 2013년 KBS를 떠나 CJ E&M으로 이적한 이후 배우와 가수를 중심으로 한 예능 프로그램을 다수 선보였다. '신서유기'를 제외하면 대부분의 대표작에 배우나 가수들이 주축으로 출연했다.

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이에 대해 나영석 PD는 과거 한 인터뷰를 통해 배우를 자주 기용하는 이유를 직접 설명한 바 있다. 그는 "출연자들의 케미를 긴 호흡으로 볼 수 있는 프로그램을 하고 싶었다. 그래서 '꽃보다 할배'도 열흘 이상 어디를 가고, '삼시세끼'도 한 번 찍으면 며칠 씩 찍는다"고 말했다.

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이어 "그런데 우리나라 예능인들은 진짜 바쁘다. 고정 스케줄이라는 게 있다. 예능 프로그램은 일주일을 한 번 빼려면 3~4달 전부터 매니저와 만나서 작전 짜고 간신히 스케줄을 맞춰야 된다"며 "한 분의 스케줄만 맞춰야 되는 게 아니고 출연하는 모든 분의 스케줄을 맞춰야 되니까 엄청난 일이 된다"고 전했다.

그러면서 "다른 방법이 없을까 하다 보니까 연기자들은 작품이 없을 때는 아무것도 안 하더라. 논다는 의미보다는 개인 관리하고 다음 작품을 고르는 시기라서 정신적으로는 스트레스받지만 고정된 스케줄은 없다"며 "예능인이 훨씬 섭외가 어렵다"고 설명했다.