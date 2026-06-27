'재혼 앞둔' 서인영, 2세 계획 솔직한 속내 "아들 낳고 싶은 생각 없어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 쥬얼리 출신 가수 서인영이 2세 계획에 대해 언급했다.

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최근 서인영의 유튜브 채널에는 '서인영 때려잡는 역대급 사춘기 초딩 윌벤져스 형제'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서인영은 샘 해밍턴의 아들 윌리엄·벤틀리 형제와 시간을 보내며 현실 육아 체험을 했다.

이날 서인영은 "드디어 제 쌍둥이 조카를 만나러 왔다"며 선물을 한가득 준비해 등장했다.

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윌리엄과 벤틀리는 등장 직후부터 장난기 넘치는 모습으로 서인영을 반겼고, 서인영 역시 "아기들과 하루 종일 있는 건 처음"이라며 다소 긴장된 모습을 보였다. 두 형제는 활발한 에너지로 끊임없이 말을 이어가며 서인영을 당황하게 만들었다.

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이들은 집 안을 함께 둘러보며 선물과 장난감을 나누고 놀이를 이어갔다. 하지만 아이들은 레고부터 게임, 다양한 장난감에 끊임없이 관심을 보이며 "이거 썩은 거냐", "이건 비싼 거냐" 등 솔직한 반응을 쏟아내 웃음을 자아냈다.

서인영은 아이들과 게임 대결과 인형 뽑기 등을 함께하며 자연스럽게 친해졌지만, 계속되는 에너지에 "진짜 정신 없다"며 웃음을 감추지 못했다. 아이들은 농구, 축구, 게임 등 다양한 관심사를 쏟아내며 끝없는 질문과 요구를 이어갔다.

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이후 제작진이 "아들을 낳고 싶은 생각은 없느냐"고 묻자 서인영은 망설임 없이 "없어요"라고 답하며 단호한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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한편 서인영은 2023년 일반인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 6세 연상 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표 A씨와 재혼을 앞뒀다.

jyn2011@sportschosun.com