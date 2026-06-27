티파니, 금수저 집안이었다 "외조부 의사·언니도 생물학 전공, 해부학 관심 多" ('전참시')

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[스포츠조선 이우주 기자] MBC '전지적 참견 시점'에 소녀시대 티파니 영이 출격, 과거 성대결절 극복기부터 미국 유학 비하인드까지 반전을 거듭한 인생 서사를 대방출한다.

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오늘(27일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 404회에서는 데뷔 19년 차에도 끊임없이 진화 중인 티파니 영의 뜨거운 일상이 그려진다.

과거 성대결절을 두 차례 겪었던 티파니 영은 이날 아침부터 이비인후과를 찾아 성대 상태를 점검한다. "피부과에 가듯 2주에 한 번씩 이비인후과에 간다"고 밝힌 그는 의사 앞에서도 성대 근육의 움직임을 유심히 살피며 끝임없이 질문을 쏟아낸다. 알고 보니 티파니 영은 평소 성대 구조는 물론 근육과 혈관까지 독학으로 공부해 왔다고. 생물학을 전공한 언니와 의사인 외할아버지의 영향으로 자연스럽게 '해부학'에 관심을 갖게 됐다는 그는, 의사조차 '반전문가 수준'이라고 감탄할 정도의 지식과 탐구력을 보여준다. 집요할 만큼 분석적인 티파니 영의 반전 매력은 이날 방송의 관전 포인트가 될 전망이다.

또한, 하반기 기대작인 뮤지컬 '유미의 세포들'의 주인공 '유미'로 변신한 티파니 영의 연습 현장도 공개된다. 누구보다 먼저 연습실에 도착해 몸을 깨우는 그는 웹툰 속 '유미'를 완벽하게 구현하기 위해 메이크업·패션은 물론 간식 취향까지 분석하며 캐릭터 연구에 몰두한다. 특히, 캐릭터의 동공 움직임까지 표현하고 싶었다는 비하인드를 전하며 디테일 장인의 면모를 드러낸다. 여기에 새로운 연기 도전에 나선 티파니 영을 응원하기 위해 남편 변요한이 준비한 '커피차' 이벤트 비하인드도 밝힐 예정이라 전해져 궁금증을 더한다.

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뿐만 아니라, 티파니 영은 소녀시대 전성기 시절, 돌연 미국으로 유학을 떠났던 이유도 솔직하게 털어놓는다. 모든 것을 내려놓고 연기 학교를 다니며 영화와 드라마 오디션에 도전했다는 것. 그렇게 피나는 노력 끝에 무려 200대 1의 경쟁률을 뚫고 뮤지컬 '시카고' 오디션에 합격하기까지의 과정도 가감없이 공개해 깊은 울림을 전할 예정이다.

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성대결절을 극복하고 '반 의사'가 된 티파니 영의 철저한 관리 루틴과 디테일 끝판왕 뮤지컬 연습 현장은 오늘(27일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com