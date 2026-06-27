장동주, 손가락 봉합 수술 고백 “극단적 행동은 사채업자로부터 가족 지키기 위한 것”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 장동주가 자신의 신체를 훼손하는 영상을 SNS에 게재했던 이유를 직접 밝혔다. 가족을 향한 사채업자들의 방문 추심을 막기 위한 극단적인 선택이었다는 설명이다.

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27일 OSEN 보도에 따르면 장동주는 자신의 신체를 훼손하는 영상과 관련해 "많은 분들이 볼 수 있는 공개적인 SNS에 해당 영상을 게시해 큰 충격과 심려를 끼쳐드린 점, 고개 숙여 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

장동주는 지난달 22일 자신의 SNS를 통해 돌출 행동이 담긴 영상을 공개해 많은 이들의 걱정을 샀다. 은퇴 발표 후 약 일주일 만에 올라온 영상이었던 만큼 그의 심리 상태를 우려하는 반응도 이어졌다.

이에 대해 장동주는 당시 상황을 직접 설명했다.

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그는 "현재 어머니와 미성년자인 여동생과 함께 살고 있다. 많은 채무로 인해 빚을 돌려막는 과정에서 사채업자들에게 돈을 빌리게 됐고, 채무 상환이 미뤄지자 여러 차례 집으로 찾아왔다"며 "제가 집에 없을 때 집을 찾아올 생각을 하니 무엇보다 가족을 지켜야 한다는 생각뿐이었다"고 밝혔다.

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이어 "사채업자들에게 '채무 상환이 늦어져 죄송하다. 제가 어떻게 하면 거주지 방문 추심을 하지 않겠느냐. 손가락이라도 자를 테니 용서해 주시고 집으로 찾아오지 말아달라'고 말했고, 상대방이 '그럴 배짱이 되느냐'는 취지의 말을 하자 곧바로 극단적인 행동을 했다"고 설명했다.

그는 "해당 영상은 가족이 있는 집으로 더 이상 찾아오지 말아 달라는 경고의 의미이자, 지키지 못한 약속에 대한 스스로의 처벌이라는 생각에서 비롯된 잘못된 행동이었다"며 "이후 실제로 사채업자들의 방문은 중단됐고, 현재는 이자를 제외한 원금만 상환하라는 이야기를 들은 상태"라고 전했다.

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또한 약물 복용설과 정신 이상설에 대해서는 "사실이 아니다"라고 선을 그었다.

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장동주는 "가족의 주거 안전을 지키기 위해 내린 매우 극단적이고 섣부른 판단이었다"며 "당시 행동이 옳았다고 주장하려는 것은 아니다. 많은 분들께 충격을 드린 점을 깊이 반성하고 있으며 현재도 책임을 다하기 위해 채무를 꾸준히 상환하고 있다"고 말했다.

최근 틱톡 라이브 방송에서 회복된 모습을 보인 것과 관련해서는 "봉합수술을 잘 받고 회복했다. 방송에서는 흉터가 최대한 보이지 않도록 BB크림을 바르고 있다"며 "당시 영상을 두고 '쇼'라는 식의 기사는 저를 비롯한 가족에게 너무 큰 상처가 된다. 부디 자제해주시길 부탁드린다"고 당부했다.

한편 장동주는 올해 초 수십억 원에 달하는 채무 사실을 직접 공개하며 이목을 집중시켰다. 그는 지난달 15일 "약 40억 원의 채무 중 30억 원 이상을 상환했고, 현재 7~8억 원 정도의 빚이 남아 있다"며, 남은 빚을 모두 갚을 때까지 연예계 활동을 잠정 중단하겠다고 선언했다.

tokkig@sportschosun.com