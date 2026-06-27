최우식, 파리서 흑인 팬 패싱 의혹..인종차별 반대 증거 나오자 ‘갑론을박’

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 최우식이 프랑스 파리 패션쇼 현장에서 한 흑인 팬을 의도적으로 외면했다는 주장이 제기되며 온라인상에서 논란이 일고 있다.

Advertisement

26일 한 흑인 여성은 자신의 SNS에 파리 패션쇼에서 겪은 일을 담은 영상을 공개했다. 그는 특정 한국 배우로부터 자신만 사인을 받지 못했고, 그 과정에서 인종차별을 당했다고 느꼈다고 주장했다.

자신을 배우이자 작가라고 소개한 여성은 "평소에는 쉽게 인종차별이라고 말하는 편이 아니다. 하지만 이번 일은 너무 충격적이었고 아직도 그때를 떠올리면 마음이 불편하다"고 말했다.

그는 최우식의 오랜 팬이라며 행사에 직접 배우의 이름이 적힌 피켓과 포스터를 준비해 참석했다고 밝혔다. 이어 "배우가 내 앞까지 걸어왔지만 나를 지나친 채 주변 팬들에게만 사인을 해줬다. 내 물건만 제외하고 다른 사람들의 물건에는 모두 사인을 한 뒤 떠났다"고 주장했다.

Advertisement

또 "사인을 받지 못한 것이 문제가 아니라 내 앞에서 다른 사람들에게만 응해준 상황이 이해되지 않았다"며 "당시 그 구역에서 흑인은 나 혼자였다. 그것이 의도였는지는 모르겠지만 큰 상처를 받았다"고 털어놨다.

Advertisement

여성은 이후 애프터파티에서도 최우식을 마주쳤지만 괜한 오해를 살까 봐 일부러 자리를 피했다고 설명했다. 그는 "마치 내가 그곳에 있을 자격이 없다는 느낌을 받았다"며 "혹시 피부색 때문에 그런 일이 벌어진 것이라면 너무 슬픈 일"이라고 덧붙였다.

공개된 영상에서는 배우의 얼굴이 모자이크 처리됐지만, 같은 장면을 다른 각도에서 촬영한 영상이 SNS를 통해 확산되면서 해당 배우가 최우식이라는 사실이 알려졌다. 이후 해외 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 인종차별 의혹을 둘러싼 갑론을박이 이어졌다.

Advertisement

반면 최우식을 옹호하는 의견도 적지 않았다. 다른 현장 영상에는 최우식이 몰려든 팬들 사이를 이동하며 무작위로 사인을 해주는 모습이 담겼고, 다른 흑인 팬들의 요청에도 자연스럽게 응하는 장면도 확인됐다. 이에 특정 인종을 의도적으로 배제했다고 단정하기는 어렵다는 반응이 나오고 있다.

Advertisement

당시 현장은 패션쇼가 끝난 직후 수많은 팬들이 한꺼번에 몰려 매우 혼잡했던 것으로 알려졌다. 이 때문에 일부에서는 최우식이 해당 팬의 요청을 미처 확인하지 못했거나 순간적으로 지나쳤을 가능성도 제기하고 있다.

특히 최우식은 그동안 국내외 활동을 이어오며 인종차별 논란에 휘말린 전례가 거의 없었다. 지난 2020년에는 미국에서 발생한 조지 플로이드 사망 사건 이후 인종차별 반대 운동인 '#BlackoutTuesday' 캠페인에 동참하며 관련 메시지를 공개하기도 했다.

한편 최우식은 지난 25일 프랑스 파리에서 열린 아미(AMI) 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 참석했으며, 현재 차기작인 tvN 드라마 '고래별' 촬영 일정을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com