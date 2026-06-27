최현욱, 대선배 최민식에 치명적 말실수 "은퇴하라는 얘기냐" ('핑계고')

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[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 최현욱이 최민식에게 말실수를 했다.

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27일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '팬미팅은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 배우 최민식과 최현욱이 게스트로 출연했다.

넷플릭스 '맨끝줄 소년'으로 최현욱과 호흡을 맞춘 최민식. 최민식은 작품에 대해 "인물의 관계가 자칫 잘못하면 스포가 된다. 굉장히 얽히고 설키고 정적인 인간관계 속에서 폭풍이 몰아친다"고 밝혔다. 최현욱 역시 "기대하셔도 좋다"고 말했고 최민식은 "최현욱이 고생 끝났다"고 밝혔다.

이에 화답하기 위해 최현욱도 "선배님도 또 다른 제 2의 인생"이라고 말하다 "죄송하다"고 사과했다. '제2의 전성기'를 잘못 말한 것.

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최민식은 "그러니까 제2의 인생을 살라는 얘기는 은퇴하라는 얘기네. 다른 장사 하라는 얘기네"라며 받아쳤고 최현욱은 "또 다른 느낌의 매력이 나온다는 것"이라고 해명했다.

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최민식은 "이런 작품을 기다렸다. 인간 심리의 복잡한, 그리고 인간이라면 누구나 공감할 수 있는 욕망에 대한 주제를 다루는 이야기 있지 않냐. 슈퍼맨들 날아다니고 초능력 쓰고 이런 드라마도 좋지만 드라마의 본질 자체가 우리가 그 드라마를 보면 내 인생, 내 주변, 우리 삶을 돌아보는 기능이 있지 않냐. 인간의 내면을 더 파고들고. 표현하기 힘들지만 해볼만하다. (최현욱이) 아주 잘했다"고 최현욱을 칭찬했다.

wjlee@sportschosun.com