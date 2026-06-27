허경환, 박영진 계속된 돈 부탁에 차단…"이사만 가면 전화와" ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 허경환과 박영진이 금전 이슈도 잠시 멀어지게 된 사연을 털어놨다.

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27일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '휘파람 라이더스' 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 정준하, 박영진과 함께 한강 라이딩을 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 새로운 멤버로 박영진이 등장하자 허경환에게 "두 분이 아는 사이 아니냐. 동기 아니냐"라고 물었다. 이에 허경환은 "예전에 같이 사회생활을 했다"라면서 박영진에게 악수를 청했다. 하지만 박영진은 "지금은 척 지내고 있다"라며 "이 친구가 전화도 안 받고 돈도 안 빌려줬다"라며 서운한 마음을 토로했다.

그러자 허경환은 "농담 아니고 영진이가 이사를 해야 하는데 돈을 빌려달라고 해서 잠시 차단 중이다"라고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "오늘 들어오는데 깜짝 놀랐다. 또 돈 빌려달라고 오는 줄 알았다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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박영진은 "허경환에게 전화해서 돈을 빌렸는데, 굉장히 예의 있게 방송 톤으로 '어 그래 영진아'라고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러자 허경환은 "방송이 아니란 소리를 듣고 급히 휴대폰을 접었다"라며 차단을 하게 된 사연을 전했다.

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이어 허경환은 "이사만 가면 나한테 전화 온다. '경환아, 내가 지금 잔금을 못 맞춰서 짐하고 나와 있다'고 하더라"라면서 "갚으니까 얼굴을 본다"라며 웃었다. 이에 박영진은 다시 허경환에게 악수를 청하며 "잘 부탁드린다"고 말해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com