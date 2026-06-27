백진희, 샤넬·에르메스 중고 거래로 처분한 이유 "20대 때는 좋았는데..편한 게 최고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 백진희가 명품 신발을 중고 거래로 처분하는 이유를 솔직하게 밝혔다.

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27일 유튜브 채널 '지니이즈백'에는 '집 소개 두 번은 못 하겠다..작정하고 시작했다가 영혼 털린 백진희의 찐 집 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 백진희는 현관 신발장을 공개하며 "운동화 위주로 신어서 높은 신발은 두 개 정도밖에 없는 것 같다"고 설명했다.

이어 처음 구입했던 샤넬 운동화를 꺼내며 "20대 초반에 샀던 거 같은데 한번 사보고 발이 편하지 않아서 그 뒤로는 다시는 안 산다"고 털어놨다.

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그러면서 "20대 때는 이런 게 좋았다. 샤넬, 에르메스, 프라다 종류별로 다 사 봤는데 결국 몇 개 빼고는 다 당근했다. 편한 게 최고"라고 말했다.

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맞은편 신발장 역시 운동화로 가득 채워져 있었다. 백진희는 박스에 보관 중이던 샤넬 플랫슈즈와 샤넬 쪼리를 꺼내며 "오래 신으면 발가락이 부서질 것 같아서 잘 신지 않는다. 당근 해야 할 것 같다"고 밝혔다.

이어 백진희는 드레스룸에 쌓아놓은 명품 박스에 대해서도 설명했다. 그는 "작품이 끝날 때마다 고생했다는 의미로 가방을 하나씩 샀다. 그런데 이제는 가방이 너무 비싸서 못 사고 반지를 싼다. 하지만 이제 금값이 많이 올라서 반지도 못 사게 됐다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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또 샤넬 가방 두 개와 디올 백을 소개하며 "비싼데 잘 안 들어가고 잘 안 빠져서 불편하다"고 솔직하게 밝혔다.

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평소에는 에코백을 가장 많이 사용한다는 백진희는 "에코백이 어마어마하게 많다"며 커다란 박스를 가득 채운 에코백 컬렉션을 공개했다. 에코백을 하나씩 소개하던 그는 결국 지친 듯 "이제 그만 사겠다"고 선언해 웃음을 자아냈다.